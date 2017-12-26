Казахстан заставит иностранные филиалы расплачиваться в тенге

Астана, , 14:45 — REGNUM Филиалы иностранных компаний в Казахстане заставят расплачиваться с казахстанскими контрагентами национальной валютой. Об этом заявил глава Национального Банка Казахстана Данияр Акишев на заседании правительства, сообщает 26 декабря «Казинформ».

По его словам, после вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение филиалов иностранных компаний, что может привести к росту платежей внутри страны в иностранной валюте. Акишев сказал, что это не соответствует национальным интересам Казахстана.

Глава Нацбанка добавил, что изменения законодательства не коснутся организаций, которые заключают соглашение с иностранными компаниями от имени государства.

По словам Акишева, в 2016 году филиалы иностранных компаний заплатили резидентам Казахстана $2,6 млрд в иностранной валюте.

Напомним, 30 ноября 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика юридически стала полноправным членом ВТО.

Читайте также: Казахстан намерен вступить во Всемирную торговую организацию до создания ЕЭС