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Казахстан заставит иностранные филиалы расплачиваться в тенге

Экономика

Валютное требование касается казахстанских контрагентов

Астана, 26 декабря 2017, 14:45 — REGNUM  Филиалы иностранных компаний в Казахстане заставят расплачиваться с казахстанскими контрагентами национальной валютой. Об этом заявил глава Национального Банка Казахстана Данияр Акишев на заседании правительства, сообщает 26 декабря «Казинформ».

По его словам, после вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение филиалов иностранных компаний, что может привести к росту платежей внутри страны в иностранной валюте. Акишев сказал, что это не соответствует национальным интересам Казахстана.

Глава Нацбанка добавил, что изменения законодательства не коснутся организаций, которые заключают соглашение с иностранными компаниями от имени государства.

По словам Акишева, в 2016 году филиалы иностранных компаний заплатили резидентам Казахстана $2,6 млрд в иностранной валюте.

Напомним, 30 ноября 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика юридически стала полноправным членом ВТО.

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Экономика Казахстана
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