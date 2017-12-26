Олимпиада «Я – профессионал» объединит 10 тысяч студентов

Москва, , 14:25 — REGNUM Около 10 тысяч человек смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады «Я — профессионал». Все они получили право принять участие в заключительном очном этапе и подать заявки на Зимние школы. Всего на олимпиаду поступило почти 295 тысяч регистраций из 46 стран мира.

С 25 декабря каждый участник олимпиады может узнать свой результат прохождения онлайн-этапа в личном кабинете на сайте проекта, а также проверить, получил ли он допуск на заключительный этап олимпиады, который пройдет 27−30 января на площадках вузов в 40 городах страны. Через личный кабинет можно выбрать площадку для финальных соревнований и подать заявку на одну из 11 Зимних школ. Сделать это можно до 8 января включительно.

Зимние школы станут местом встречи будущих профессионалов с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта. Контент этих образовательных форумов будет максимально ориентирован на выход за границы вузовских программ, на знакомство студентов с практическими сторонами профессий и последними трендами в развитии отраслей. Лекции и мастер-классы от известных российских ученых и экспертов, тренинги от ведущих HR-консультантов, в том числе специалистов группы компаний HeadHunter, деловые игры, дебаты, дискуссии и, конечно, неформальное общение с самыми мотивированными будущими коллегами со всей страны позволят участникам получить знания и компетенции для начала успешной карьеры.

11 Зимних школ олимпиады студентов «Я — профессионал» пройдут в январе-феврале в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Сочи и Нижнем Новгороде:

Физико-математическая школа «Абсолютное будущее» (Физика, Математика)

Школа по компьютерным наукам «Тебе решать!» (Компьютерные науки, Информационная и кибербезопасность, Фотоника)

Экономическая школа «Экономика будущего» (Экономика)

Инженерная школа «Инженеры будущего: знания высоких достижений» (Электро‑ и теплоэнергетика, Управление в технических системах, Машиностроение)

Школа по материаловедению и строительству «Инженерный Олимп: новые профессионалы России» (Материаловедение и технологии материалов, Строительство)

Финансовая школа (Финансы и кредит, Экономика)

Школа по бизнес-информатике

Медицинская школа (Лечебное дело, Стоматология)

Педагогическая школа «Педагогическое созвездие» (Педагогическое образование)

Зимняя школа «Устойчивое развитие и здоровая среда» (Экология, Геология, Биотехнологии, Психология)

Управленческая школа «Менеджмент в государстве будущего» (Государственное и муниципальное управление, Менеджмент)

«Зимние школы — это уникальный шанс для участников нашей олимпиады встретиться с экспертами лидирующих в своих отраслях компаний и единомышленниками из разных городов России. Одна из задач Школ — предоставить студентам возможность заглянуть в будущее выбранных профессий и узнать о последних трендах непосредственно от тех, кто эти тренды формирует», — говорит руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Так, президент Сбербанка Герман Греф прочитает лекцию на открытии Зимней школы «Экономика будущего», организованной Высшей школой экономики и Сбербанком. Андрей Костин, президент — председатель правления Банка ВТБ, выступит на открытии Финансовой школы, а заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Ольга Дергунова — на открытии Школы по бизнес-информатике. Обе школы организованы Банком ВТБ совместно с Высшей школой экономики.

Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы Синара, станет одним из спикеров школы"Инженерный Олимп: новые профессионалы России», которая пройдет в Сочи. Школа организована Уральским федеральным университетом совместно с Трубной Металлургической Компанией.

Лидеры отраслей примут участие и в других Школах. Директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант и куратор академических программ компании Лида Перовская выступят в Санкт-Петербурге на школе от Университета ИТМО «Тебе решать!».

Участников школы по медицине, организатором которой выступает Сеченовский университет, ждут встречи с председателем Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрием Морозовым и Геннадием Онищенко, президентом общероссийской общественной организации «Медицинская лига России».

Московский городской педагогический университет совместно с группой компаний «Просвещение» проведут в Нижегородской области Зимнюю школу «Педагогическое созвездие». Перед участниками с лекциями выступят выдающиеся специалисты сферы образования, среди которых Шалва Амонашвили, ректор Академии педагогического искусства и социализации, доктор психологических наук, академик Российской Академии Образования.

Полная программа Зимних школ доступна на сайте олимпиады «Я — профессионал».

Для участия в Зимних школах по большинству направлений нужно будет пройти дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем. Каждую Зимнюю школу смогут посетить до 150 человек.

После Зимних школ и заключительного этапа олимпиады, в период с 19 февраля по 2 марта, будут названы имена победителей. Более 50 золотых медалистов получат денежные премии. Для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч. Победитель имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению.

Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупные российские компании: Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк, РЖД, ЕВРАЗ, Трубная Металлургическая Компания, Яндекс, Металлинвест, Интерфакс, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Швабе, Магнит, Норникель, ВЦИОМ, Kaspersky и другие. Стажировки будут проходить не менее трех месяцев, многие из них будут оплачиваемыми.

Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны. А также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский Университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс», партнер — группа компаний «Просвещение».

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», на которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.