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МВФ: Экономика Украины растет недостаточно быстро

Экономика

Слишком быстрый рост расходов значительно опережает экономический рост

Киев, 26 декабря 2017, 14:25 — REGNUM  Слишком быстрый рост расходов угрожает стабильности Украины, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, сообщает 26 декабря «Экономическая правда».

По его словам, МВФ работает с украинскими властями по программе, которая поможет снизить риски для экономики государства. Для этого Киев должен удерживать фискальные дефициты на низком уровне, сдерживать рост зарплат и пенсий, а также продолжать внедрять реформы, рекомендованные фондом.

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Тем не менее, считает Люнгман, экономический рост на Украине явно недостаточен для того, чтобы преодолеть кризис. Из-за этого существуют серьезные риски в виде слишком быстрого роста расходов, что, в конце концов, может угрожать долговой устойчивости государства.

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Напомним, по данным Всемирного банка экономика Украины по-прежнему не вышла на докризисный уровень 2013 года. Также в течение ближайших пяти лет Киев должен выплатить $64 млрд задолженности, что без решительных действий правительства может означать для государства дефолт в 2019 году.

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Социально-экономический кризис на Украине

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