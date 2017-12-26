МВФ: Экономика Украины растет недостаточно быстро

Киев, , 14:25 — REGNUM Слишком быстрый рост расходов угрожает стабильности Украины, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, сообщает 26 декабря «Экономическая правда».

По его словам, МВФ работает с украинскими властями по программе, которая поможет снизить риски для экономики государства. Для этого Киев должен удерживать фискальные дефициты на низком уровне, сдерживать рост зарплат и пенсий, а также продолжать внедрять реформы, рекомендованные фондом.

Читайте также: Итоги года на Украине: люди увидели правду

Тем не менее, считает Люнгман, экономический рост на Украине явно недостаточен для того, чтобы преодолеть кризис. Из-за этого существуют серьезные риски в виде слишком быстрого роста расходов, что, в конце концов, может угрожать долговой устойчивости государства.

Читайте также: Война нужна Порошенко ради очередных денег с Запада — Сергей Железняк

Напомним, по данным Всемирного банка экономика Украины по-прежнему не вышла на докризисный уровень 2013 года. Также в течение ближайших пяти лет Киев должен выплатить $64 млрд задолженности, что без решительных действий правительства может означать для государства дефолт в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина продлила действие моратория на продажу сельхозземель