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Бизнесмены Узбекистана и Турции совместно займутся переработкой хлопка

Экономика

Инвестиционные проекты обсуждались в ходе узбекско-турецкого бизнес-форума

Ташкент, 26 декабря 2017, 14:24 — REGNUM  В Узбекистане прошел совместный узбекско-турецкийбизнес-форум, в рамках которого стороны обсудили создание новых совместных производств и реализацию новых инвестиционных проектов, сообщили 25 декабря в пресс-службе Торгово-промышленной палаты республики.

Мероприятие состоялось в рамках визита предпринимателей и деловых кругов Турции во главе с президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества для укрепления взаимодействия между предпринимателями Турции и Узбекистана.

Участники бизнес-форума рассмотрели вопросы совместного строительства комплекса по выращиванию сельскохозяйственных культур, производству продовольственной продукции, а также создания совместных предприятий по глубокой переработке хлопка и кожевенного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Узбекистане было произведено 10,2 млн пар обуви. Одним из основных импортеров этой продукции является Турция.

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26 октября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв посетил с официальным визитом Турцию. В ходе ряда встреч обсуждали вопросы о расширении политического, экономического и культурного сотрудничества двух стран.

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Экономика Узбекистана

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