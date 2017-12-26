Что ждёт нефть в 2018 году

Москва, , 13:44 — REGNUM Цены на сырую нефть по итогам 2017 года выросли, но не столь заметно, как, вероятно, ожидали участники сделки ОПЕК+. Но им удалось главное — удержать их от падения решением в течение года сокращать объемы добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

«Это стало главной причиной роста котировок черного золота, которые получили дополнительную поддержку осенью 2017 года на волне сокращения объемов добычи из-за серии ураганов в США, которые оказали давление на активность добычи», — пояснил эксперт.

Но всё течет, всё меняется. И вот участники пакта ОПЕК+ к концу года задумались о том, как им нужно будет выходить из сделки. Согласно сообщениям, уже на июньском саммите 2018 года будет обсуждаться вопрос о прекращении сделки.

«Как это будет происходить, узнаем только летом, но этот сигнал может оказать давление в новом году на нефтяные цены, так как уже ясно, что ОПЕК+, вероятнее всего, не будет продлевать сделку на 2019 год. И вот здесь важным станет активность американских нефтедобытчиков», — считает Костенко.

Если «сланцевики» и компании, добывающие нефть традиционным способом, будут наращивать объемы добычи, а риски этого реальны, то на фоне всё еще ограниченного спроса на мировом рынке на нефть это может привести к новому росту предложения.

«В свою очередь, это снова будет причиной для снижения котировок черного золота. А затем уже будет новый серьезный вызов ОПЕК+, с которым она уже может и не справиться», — полагает эксперт.

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