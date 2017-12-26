Несмотря на запреты, украинцы продолжают скупать недвижимость в Крыму

Симферополь, , 12:42 — REGNUM Граждане Украины идут в обход собственного законодательства, приобретая и продавая недвижимость на Крымском полуострове. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 26 декабря рассказал глава крымского Госкомрегистра Александр Спиридонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Когда речь идёт о деньгах, то юрисдикция отходит на второй план. Режим украинского закона «Об оккупированных территориях» соблюдается весьма условно, когда стоит вопрос о заработке. Украинские граждане продолжают покупать и продавать имущество на полуострове», — отметил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что украинские законы требуют заключать сделки по купле-продаже имущества в госорганах уже несуществующей Автономной Республики Крым.

«Если весной 2014 года такие чудеса ещё были возможны, то сейчас нам не известно ни одного случая, когда бы украинская сторона, руководствуясь украинским законодательством в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Крыма, заключала у себя сделки, а не на территории России», — отметил Спиридонов.

Напомним, по словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, у многих граждан Украины на полуострове остались объекты недвижимости, в том числе в санаторно-курортной отрасли.

«Максимальное, что могут сделать киевские власти в этой ситуации, чтобы остановить турпоток, — это перекрыть границу с Крымом. Но это лишь доставит дополнительные неудобства отдыхающим, которые всё равно будут приезжать в Крым. Мы рады туристам со всех стран, в том числе и из Украины, где люди давно понимают, что на самом деле происходит в Крыму», — отмечал парламентарий.

Также отметим, согласно информации госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма, в 2017 году на полуострове было зарегистрировано более 14 тысяч прав собственности на недвижимость за иностранными гражданами и юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации.

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