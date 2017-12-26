Алтайский край рассчитывает на альтернативный канал экспорта зерна

Барнаул, , 12:05 — REGNUM Кризис перепроизводства на зерновом рынке, ощутимо сказавшийся на аграриях хлебных регионов страны, невозможно решить без расширения и поиска новых рынков сбыта. По всей видимости, именно эту цель преследовало подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), состоявшееся накануне в Москве.

«Подписанное соглашение с Алтайским краем позволит в перспективе открыть альтернативный канал экспорта зерна и продуктов его переработки для регионов Дальневосточного зернового пояса, в который входят территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — сообщает сайт Алтайского края.

Как следует из официального сообщения, речь идёт об обеспечении экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона посредством строительства специализированного зернового терминала в большом порту Зарубино в Хасанском районе Приморского края.

Проект этот реализует дочернее общество ОЗК — компания «Дальневосточный зерновой терминал».

"В настоящее время мы завершаем стадию проектирования терминала, в следующем году планируем подачу проектной документации в федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза». Планируется, что в конце 2018 года первое зерно поступит на экспорт через порт Зарубино», — пояснил генеральный директор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко.

Известно, что мощность перевалки специализированного терминала в рамках первого пускового комплекса составит 3 миллиона тонн зерна в год, в перспективе развития — до 10 миллионов тонн зерна в год.

Для Алтайского края — одного из крупнейшего производителей зерна на востоке страны — вопрос экспортных поставок зерна является жизненно важным. Хотя бы потому, что объёмы производства муки в четыре — пять раз превышают потребности региона.

«В 2016 году произведено порядка 1,1 миллиона тонн муки при существующих мощностях переработки до 1,7 миллиона тонн», — напомнил губернатор Алтайского края Александр Карлин по итогам подписания соглашения.

Но помимо экспорта, территории, где аграрии получили в этом году более 5 миллионов тонн зерна, неплохо бы поучаствовать в зерновых интервенциях. Их сроки, как уже неоднократно сообщало ИА REGNUM, всё время откладываются, а некоторые государевы люди и вовсе утверждают, что закупки в закрома родины — неэффективный механизм поддержки.

Читайте также: Алтайских фермеров оставили без штанов и пожелали успехов

Но, судя по данным с сайта ОЗК, ситуация начала понемногу меняться в лучшую сторону. В частности, компания известила, что 21 декабря 2017 года Минсельхоз РФ выбрал АО «Объединенную зерновую компанию» агентом на проведение интервенций на рынке сельхозпереработки.

«АО «ОЗК» стала единственной компанией, подавшей заявку на соответствующий тендер Минсельхоза. Стоимость контракта составляет более 1 миллиарда, он вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2018 года», — отмечается в официальном сообщении компании.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае хранится около 200 тысяч тонн интервенционного зерна прошлых лет.

Александр Карлин в разговоре с Михаилом Кийко осторожно напомнил:

«Все, что покупает Объединенная зерновая компания на территории Алтайского края, остается в регионе на предприятиях с совокупными мощностями хранения зерна в 3,2 миллиона тонн. Этот запас является технологической «подушкой» для предприятий зернопереработки на случай снижения валового сбора зерна, поскольку мы все же зависим от природно-климатических условий».

Какова судьба этой прошлогодней «подушки» — пока непонятно. Равно как и то, будут ли аккредитованы для интервенционных закупок другие Алтайские элеваторы. Ведь все шесть аккредитованных забиты под завязку, и государство еще не рассчиталось за хранение этого фонда.

Читайте ранее в этом сюжете: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?