Рубль не теряет времени

Москва, , 09:21 — REGNUM В отсутствие западных игроков, которые праздновали католическое Рождество, рубль решил не терять времени и укрепился, прибавив к иностранным валютам свыше 0,5%. Доллар утратил отметку 58 рублей, евро ушел под уровень 69 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Несмотря на дефицит сигналов, российская валюта смогла продолжить укрепление в начале последней торговой недели в 2017 году. В пользу рубля выступили позитивные заявления властей на тему вопросов валютного контроля, о чем упомянули Банк России и Минфин», — считает эксперт.

Валюте помог пик налоговых выплат — теперь влияние этого фактора пойдет на спад. Также имеет место неуверенность игроков в отношении доллара, которая связана с сомнениями в том, что налоговая реформа, закон о которой был подписан в минувшие выходные, придаст экономике США ожидаемый импульс роста.

«Сегодня, 26 декабря, возобновятся торги на многих площадках, включая сырьевые. В пятницу нефть Brent дошла до области 64,50.

Буровая активность в Штатах замедлила рост, что может благоприятно отразиться на динамике актива на старте торгов», — отметил Ковалев.

Однако в силу признаков локальной перекупленности Brent могут проявиться и понижательные риски. Так что потенциальное влияние со стороны нефтяного фактора для рубля неоднозначно.

«Не исключено, что с частичным возвращением на рынки иностранных игроков рубль подвергнется фиксации прибыли, однако торги в целом обещают быть спокойными», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль может растерять часть прибыли