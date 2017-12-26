Более «мягкая»: Сенаторы РФ предложили снизить крепость водки

Москва, , 07:31 — REGNUM Российские сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают в 2018 году снизить минимальную крепость водки: объем содержания этилового спирта предлагается понизить до 37,5%, пишет газета «Известия».

Парламентарии предлагают внести в 171-ФЗ соответствующие поправки для того, чтобы снять противоречия с ГОСТ, которые обязательны для исполнения производителями. В законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» говорится, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38−56%.

Тогда как в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия» минимальный порог — 37,5%. Поправки сенаторов вступят в силу с 1 июля 2018 года. Профильный комитет Госдумы по экономполитике уже рекомендовал поправки к чтению в весеннюю сессию.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз считает, что спрос на водку крепостью 37,5% будет, поскольку она мягче. Кроме того, производители утверждали, что опьянение от нее было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки.

Отразится снижение крепости и на себестоимости напитка — полградуса хоть и не сильно, но удешевят водку за счет меньшего содержания спирта, а значит, и более низкого налогового сбора. Себестоимость бутылки объемом 0,5 литра «новой» водки может снизиться примерно на семь рублей.

Акциз на водку с начала 2017 года составляет 523 рубля за литр безводного этилового спирта, в 2016 году он был меньше на 23 рубля. В 2018 году акциз заморожен на уровне 2017 года.