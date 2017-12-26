«Нафтогаз» за три дня задолжал «Газпрому» $1,8 млн

Москва, , 02:27 — REGNUM Трехдневная задолженность НАК «Нафтогаз Украины» российскому ПАО «Газпром» составляет $1,8 млн. Эта сумма — штраф за просрочку погашения задолженности, заявил Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпрома», переедает телеканал «Россия 24».

Комментируя практическое воплощение решения международного суда о том, что «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за поставленный газ, представитель российского холдинга заявил: Москва пока не получила «ни денег, ни штрафа».

«Просрочка идет, за три дня уже $1,8 млн накопилось», — заявил Медведев.

Он пояснил, что штраф за просрочку превышает $600 тыс. в день. Медведев уточнил, что, с учетом более раннего решения суда, общий долг «Нафтогаза» «Газпрому» превышает пять миллиардов долларов.

По словам представителя «Газпрома», суд решил частично отменить условие take or pay («бери ил плати»), чтобы избежать банкротства украинской компании.

«Видимо, арбитраж учел, что применение полного take or pay просто было бы невозможно ни для «Нафтогаза», ни для Украины», — пояснил Медведев.

Представитель «Газпрома» отметил, что украинская сторона расценила вердикт как свою победу. Сюда, по его мнению, подходит поговорка «Плюй в глаза — все божья роса».

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж поставил, что «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за уже поставленный газ. При этом он снизил годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров газа и оставил условие «бери или плати» для 80% этого объема.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Нафтогазе» заявили о выигрыше у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде. Киев считает, что суд «полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009—2017 годы», а цена на газ за II квартал 2014 года была понижена на 27% — с $485 до 352 за тысячу кубометров.

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В «Газпроме» отметили, что Киев не верно интерпретирует решение Стокгольма. В соответствии с окончательным вердиктом, «Нафтогаз» должен выплатить $2 млрд 18,9 млн в пользу «Газпрома» и проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

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