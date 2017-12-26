«Бездомный полк»: обманутые дольщики Пензы вышли на митинг

Пенза, , 00:39 — REGNUM В Пензе 24 декабря прошел митинг обманутых дольщиков. Количество участников акции исчислялось сотнями оставшихся без жилья людей. Дольщики объединились в «Бездомный полк».

В объединение вошли все пострадавшие при строительстве проблемных домов в Пензе — это около пятисот семей, сообщает «Пенза Взгляд».

Пострадавшие участники долевого строительства даже написали собственный гимн.

«Нас ждет процесс судебный, да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный, подмогу ждет от вас Бездомный полк!», — гласит гимн пензенских дольщиков.

Текст гимна исполнялся на мотив песни из кинофильма «Белорусский вокзал».

Дольщики отметили, что схема, которую ранее предложило правительство области — создание ЖСК для достройки проблемных объектов, показала свою неэффективность в других регионах.

При этом дольщики отметили, что на вопрос о гарантиях в правительстве ответить не смогли. После создания ЖСК претензии граждан считаются выполненными, а будет ли достроен объект — неизвестно.

Пострадавшие граждане считают, что проблему необходимо решать в рамках закона о банкротстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе в Пензенской области принят закон о «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов».

В законе расширено понятие «пострадавший участник долевого строительства», добавлено понятие «новый застройщик».

Также согласно документу, ведение реестра проблемных объектов будет осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Пензенской области, осуществляющим контроль и надзор в сфере долевого строительства.