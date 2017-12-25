Бречалов: к построенному по программе переселения жилью тысячи замечаний

Ижевск, , 22:57 — REGNUM В Удмуртии на 100% выполнена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, выступая с докладом о положении дел в регионе.

Расселено 683 многоквартирных дома общей площадью 106,4 тыс. кв. метров. Переселено 8,6 тыс. человек из аварийных помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. метров.

«Все муниципальные образования справились с поставленной задачей, региональная программа выполнена на 100%… Но вместе с тем, остается нерешенным целый ряд вопросов. Это, прежде всего, качество построенного жилья», — сообщил глава Удмуртии.

По данным Общественной палаты и Общероссийского народного фронта на момент создания комиссии по выявлению и устранению этих недостатков «было около тысячи замечаний к построенному жилью».

Глава региона заверил, что к середине 2018 года будет проведена работа по устранению замечаний как минимум в 7 домах, расположенных в Малопургинском районе, и 5 домах в Ижевске.

«Речь идет о комфорте и комфортном жилье для наших граждан. И пока не будет устранено последнее замечание, мы будем для себя считать программу невыполненной», — подчеркнул он.

Кроме того, остаются нерешенными вопросы наличия большого объема аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года. Соответствующий реестр включает 737 аварийных домов общей площадью более 94 тыс. кв метров. Количество помещений, включенных в аварийный жилищный фонд — 2668, в них проживают более 6 тыс. человек.

«Для того, чтобы решить данную проблему, необходимы большие финансовые средства. Мы с вами прекрасно понимаем состояние бюджета на данный момент, но при этом мы продолжаем искать варианты, чтобы решать данную проблему. В том числе на муниципальном уровне. Довольно успешный проект в этом направлении реализовал в 2017 году город Сарапул, где по муниципальной программе 22 декабря были введены в строй 16 квартир для переселенцев. Этот успешный опыт планируется распространить и на другие муниципальные образования региона», — констатировал Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 семей из поселка Симониха в Сарапуле заедут в новые квартиры, построенные по региональной программе переселения, до Нового года. Жилье гражданам было предоставлено по договору социального найма. Стоимость работ составила 13 млн рублей.