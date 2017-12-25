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Путин предложил продлить амнистию капитала, переведенного в Россию извне

Экономика

Бизнесменов, закрывших свои фирмы за границей и переведших их в Россию, предложено освободить от налога в 13%

Путин предложил продлить амнистию капитала, переведенного в Россию извне
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 25 декабря 2017, 22:07 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими парламентариями предложил продлить амнистию для капитала, переведенного из-за границы в Россию, сообщает 25 декабря агентство RT.

Владимир Путин предложил освободить бизнесменов, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в Россию, от налога в 13%.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил Владимир Путин.

Ранее сообщалось о планах руководства России в 2018 году выпустить валютные облигации, а также сохранить нулевую ставку налогообложения на капиталы предпринимателей, возвращаемых обратно в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы России на пленарном заседании 21 декабря приняли в третьем чтении закон, содержащий поправки в Налоговый кодекс, одна из которых предусматривает так называемую «налоговую амнистию», разрешающую гражданам России с 1 января 2018 года не уплачивать долги по налогам, образовавшиеся на начало 2015 года.

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