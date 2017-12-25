Госдолг Удмуртии в 2018 году сократят на 5,2%

Ижевск, , 21:43 — REGNUM Госдолг Удмуртии в течение 2018 года сократят до 47 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в докладе о положении дел в регионе.

«Конечно, полностью отказаться от привлечения коммерческих кредитов пока не получится, но если мы будем их привлекать, то только на погашение ранее взятых более дорогих кредитов. Мы сейчас над этим с финансовым блоком правительства очень серьезно работаем», — сказал глава Удмуртии.

По словам Бречалова, правительство республики активно работает с объемом госдолга — снижен объем дорогих коммерческих кредитов 2,7 млрд рублей, заместив их бюджетными.

«В результате экономия бюджетных средств по обслуживанию госдолга за 2017 год составит 1,1 млрд рублей», — заверил глава республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2017 года сумма долговых обязательств республики составляет 49,579 млрд рублей. Таким образом, в случае снижения суммы долговых обязательств до 47 млрд рублей, госдолг республики сократится на 5,2%.

При этом в течение предыдущего месяца наблюдается рост доли коммерческих кредитов и сокращение суммы бюджетных заимствований. Доля коммерческих кредитов в структуре долговых обязательств выросла с 34,7% в ноябре до 43,4% в декабре. Доля бюджетных кредитов снизилась с ноябрьского уровня в 45,9% до 36,9% на начало декабря.

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