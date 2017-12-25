Проектировщики нового моста через Великую под Псковом ошиблись в грунтах

Псков, , 21:32 — REGNUM Строительство моста через реку Великую на объездной дороге вокруг Пскова (так называемый Северный обход) будет продолжено в 2018 году. Сейчас стройка приостановлена, так как мост пришлось перепроектировать, сообщает ГТРК «Псков».

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов сообщил телекомпании, что, когда приступили к строительству опор моста, «произошло то, что произошло по ряду объектов: грунты, которые были заложены в документации, не соответствуют действительности».

По его словам, в настоящее время изменения проходят экспертизу, новую документацию власти региона ожидают получить весной 2018 года.

Кузнецов также заявил, что говорить о приостановке работ на строительстве самого Северного обхода нет оснований. По его словам, техника продолжает работать на отдельных участках, хоть и не в полную силу. На продолжение стройки из федерального бюджета будет выделено 300 млн рублей, но поступление средств ожидается только в следующем году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об остановке работ на строительстве нового 4-полосного мосту через Великую в декабре сообщил комитет Псковской области по транспорту, отметив, что возведение объекта будет продолжено после подтверждения финансирования на 2018 год.

Объездную дорогу вместе с мостом по контракту необходимо ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Строительство началось в сентябре 2016 года, стоимость работ оценивается в 6,8 млрд рублей.

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