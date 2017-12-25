В Ульяновской области проведут лесопатологическое обследование

Ульяновск, , 20:08 — REGNUM В Ульяновской области в 2018 году назначены специальные мероприятия вблизи 93 населённых пунктов, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, определены также участки для проведения лесопатологического обследования на общей площади 871,95 га.

Губернатор Сергей Морозов утвердил план улучшения санитарного и противопожарного состояния лесов вдоль населённых пунктов Ульяновской области, граничащих с лесными насаждениями, на 2018 — 2020 годы. В регионе в настоящее время для сохранения и обеспечения устойчивого состояния лесов, охраны от пожаров, улучшения санитарного и лесопатологического состояния лесов и отпуска древесины населению, на территории лесничеств проведена работа по определению объёма и вида мероприятий по улучшения санитарного и противопожарного состояния лесов вдоль населённых примыкающих к лесам.

Для выполнения плана департаментом лесного хозяйства минприроды области совместно с лесничествами и арендаторами лесных участков проведено обследование земель лесного фонда на общей площади 580,65 га и назначены следующие санитарно-оздоровительные мероприятия: выборочная санитарная рубка на общей площади 514,75 га; сплошная санитарная рубка, на общей площади 38 га; уборка неликвидной древесины, на общей площади — 24,9 га. Общий объём вырубаемой древесины составит 15 039 м3.

На 2018 год мероприятия назначены вблизи 93 населённых пунктов, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров. Участие в реализации плана принимают 23 арендатора лесных участков, использующих леса в целях заготовки древесины. В лесах, не переданных в аренду, мероприятия будут проведены в рамках государственного задания.

По данным профильного министерства, в Николаевском лесничестве арендатор ООО УНПК «Лес Юг» уже преступил к реализации плана улучшения состояния лесов. На территории лесничества преступили к работам по расчистке лесного фонда от ветровалов и бурелома, вдоль автомобильных дорог общего пользования, а также создаются противопожарные барьеры для обеспечения противопожарной безопасности.