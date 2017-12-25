Ульяновская область проводит реформу контрольно-надзорной деятельности

Ульяновск, , 19:36 — REGNUM Ульяновская область стала новатором реформы контрольно-надзорной деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день в области определены профили рисков по всем контрольно-надзорным полномочиям, сформирован полноценный реестр требований к объектам контроля, создана новая система показателей результативности и эффективности контроля.

Также внесены изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят дифференцированную ответственность за правонарушения, совершаемые впервые и повторно в сфере благоустройства, охраны окружающей среды и природопользования на территории региона.

«Ульяновская область — один из новаторов реформы контрольно-надзорной деятельности еще до федерального проекта, — заявлял ранее заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, руководитель проектного офиса приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» Михаил Прядильников на IX всероссийский бизнес-форум «Деловой климат в России», состоявшем в Ульяновской области в конце ноября. — Некоторые инициативы внедрялись на уровне региона и самые успешные практики мы взяли на федеральный уровень. Например, именно в Ульяновской области все контрольно-надзорные органы опубликовали обязательные требования у себя на сайтах, а также здесь разработаны новые показатели эффективности для всех видов регионального контроля».

По данным министра развития конкуренции и экономики области Рустема Давлятшина, в 2015 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей региональными органами контроля проведено 3757 проверок, в 2016 году количество проверок снизилось до 3560. Принимаемые меры позволили снизить количество проведённых плановых проверок в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 672 проверок до 125 проверок или в 5,5 раз.

«Сравнение 9 месяцев 2017 года с аналогичным периодом 2016 года дает снижение общего количества проверок региональными органами контроля на 49%, в основном за счёт уменьшения количества внеплановых проверок на 65%», — добавил он.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерины Толчиной, с 1 января 2018 года будет внедрен новый стандарт работы надзорных органов.

«Для того, чтобы предотвратить возможное привлечение к административной ответственности, предприниматель может проверить себя, ответив на вопросы, содержащиеся в чек-листе, — пояснила она. — Плановая проверка проводится только по вопросам, которые содержатся в списке и проверяющий не может выйти за их пределы. Чек-листы составляются контролерами, то есть в этом не участвует бизнес и на мой взгляд важно выстроить баланс, чтобы предприниматели также принимали участие в этой работе. Поэтому мы предлагаем, прежде чем публиковать эти чек листы обязательных требований для бизнеса, пройти публичную оценку фактического воздействия на бизнес этих требований».

Кроме того, в регионе запущена новая форма контроля, которая заключается в предупреждении подконтрольного субъекта об имеющемся или возможном нарушении. Также снижению административного давления на бизнес способствует применение предупреждения вместо административного штрафа. Так, за 9 месяцев текущего года предупреждение применялось в 83 случаях.

Напомним, форум прошел в течение двух дней на базе Ленинского мемориала — с 30 ноября по 1 декабря. Одной из ключевых площадок в первый день стала конференция «Баланс профилактических и надзорных мероприятий при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности», организованная при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ и Минэкономразвития РФ.

В соответствии с задачами федерального центра с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков. По таким категориям, в свою очередь, необходимо распределить все поднадзорные объекты. Контрольный фокус будет направлен на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной. Ульяновская область стала одним из первых регионов, кто приступил к внедрению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса.