В Костромской области одни из самых низких цен на бензин в России

Кострома, , 19:21 — REGNUM За неделю в Костромской области цены на бензин марки АИ-95 выросли на 0,7%, а на дизельное топливо на 0,5%, сообщает пресс-служба губернатора области. Цены повысились из-за роста оптовых цен и повышения акцизов на топливо с 2018 года.

Костромская область находится на третьем месте среди регионов России с самыми низкими ценами на бензин АИ-95, и занимает четвертое место по цене АИ-92, отметила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Солдатова.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре в России был зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин.

Причиной подорожания могло быть сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефти», По информации «Коммерсанта», компания сократила объем отгрузки бензина на рынок и при этом занялась скупкой бензина на бирже. Такие действия совпали с ростом цены на нефть и спровоцировали увеличение спроса на бензин на внутреннем рынке.Читайте также: В России цены на бензин выросли до рекордного уровня

Отметим, что в 2018 году розничные цены на бензин в России могут превысить отметку в 50 рублей за литр.