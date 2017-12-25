В Ульяновской области построят школу с современным стадионом

Ульяновск, , 18:50 — REGNUM В Ульяновской области в 2018 году начнется строительство новой школы с современным стадионом в рабочем посёлке Тереньга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, там возведут трехэтажную начальную школу в рамках исполнения поручения президента РФ по ликвидации второй смены в школах

Губернатор Сергей Морозов ознакомился с проектом данного учреждения в ходе рабочей поездки в Тереньгульский район. В рамках аппаратного совещания глава региона озвучил планы по развитию муниципалитета.

«Рядом с существующей школой в Тереньге будет возведено трехэтажное здание для начального звена, рассчитанное на 300 мест, — отметил Морозов. — Его строительство должно начаться осенью следующего года, а завершится к 2020 году. Рядом будет создан современный стадион. Благодаря поддержке федеральных властей и президента России Владимира Путина, Ульяновская область получила на эти цели более 300 миллионов рублей. Параллельно со строительством новой школы мы начнём приводить в порядок существующее здание. Сегодня образовательное учреждение посещают более 500 детей. Нам необходимо сделать так, чтобы жители района не чувствовали неудобств и оставались жить на малой Родине».

По словам министра образования и науки области Натальи Семёновой, вздании нового учреждения будет свой пищеблок, а также спортивный и актовый залы. Это позволит снять нагрузку с основной школы. Рядом планируем расположить современное спортивное ядро. Оба здания будут соединены переходом, а фасады выполнены в единой стилистике.

«Поэтому будем проводить ремонт действующего здания школы уже со следующего года. Начнём с ремонта кровли и замены окон. В бюджете необходимые средства предусмотрены. За три года учреждение будет капитально отремонтировано», — сообщила министр.

Глава региона посетил также Скугареевскую среднюю школу в селе Подкуровка и детский сад «Колосок» в рабочем посёлке Тереньга, где проконтролировал проведённые ремонтные работы. В школе обучается 131 ребёнок. В учреждении заменены 10 оконных блоков и отремонтированы раздевалки в спортивном зале. Кроме того, обновлены двери входной группы, произведен косметический ремонт холла первого этажа здания и крылец. По итогам осмотра губернатор поручил завершить замену оконных блоков и выполнить ремонт полов в школе и столовой.

В детском саду «Колосок» завершены работы по замене кровли. Как отметила заведующая дошкольным учреждением Раиса Антонова, в здании в 2018 году запланировано заменить окна и двери.

«Наш садик посещают более 90 детей. Благодаря поддержке региональной власти была отремонтирована крыша. Всего из резервного фонда правительства Ульяновской области выделено 1,6 млн рублей. Также в этом году мы выполнили косметический ремонт групповых и складских помещений, кухни, спортивного и музыкального залов», — пояснила Антонова.