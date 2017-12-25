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В Ульяновской области подвели итоги конкурса «Красивое место»

Экономика

В регионе по инициативе губернатора Сергея Морозова агентство архитектуры и градостроительства провело конкурс на благоустройство территорий «Красивое место»

Ульяновск, 25 декабря 2017, 18:35 — REGNUM  В Ульяновской области определили победителей конкурса на благоустройство территорий «Красивое место». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, самым ухоженным населённым пунктом региона стал Карсунский район, который занял первое место в номинации «Образцовое село (посёлок, деревня)».

Призовой фонд составил 500 тыс. рублей. Конкурс включал в себя несколько номинаций по благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков. Мероприятие проводилось региональным Агентством архитектуры и градостроительства в течение года по инициативе губернатора Сергея Морозова.

Как отметила заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова, конкурс проходил в регионе впервые.

«Муниципальные образования активно приняли в нем участие: была подана 21 конкурсная заявка из 8 районов Ульяновской области. При определении победителя мы опирались не только на представленные материалы, но и выезжали на место, чтобы ознакомиться с некоторыми проектами. Призовой фонд будет направлен муниципалитетами на продолжение благоустройства», — пояснила куратор проекта.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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