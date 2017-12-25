Инвестиции в транспортную отрасль Казахстана упали более чем в 2 раза

Астана, , 18:42 — REGNUM В Казахстане по итогам одиннадцати месяцев 2017 года в основной капитал предприятий транспортной отрасли и складирования иностранными инвесторами было вложено 81,1 млрд тенге ($243,4 млн), что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает 25 декабря Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Большой объем инвестиций в транспортную отрасль Казахстана был отмечен в 2014 году — по итогам одиннадцати месяцев было вложено 280 млрд тенге ($840,3 млн). В 2015 и 2016 годах объем инвестиций постепенно уменьшался.

Одновременно с падением вложений в основной капитал происходит ускорение роста объемов услуг. С января по сентябрь 2017 года компании транспортной отрасли и складирования оказали услуг на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Найти замену иностранным инвесторам транспортным компаниям не удается. Бюджетные вложения в 2017 году по итогам одиннадцати месяцев сократились на 6,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря заместитель комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Казахстана Лариса Джумагалиева заявила, что республика определила приоритетные страны с точки зрения получения инвестиций. Среди них Россия, Китай, США, Германия, Франция и другие страны.

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