Ульяновский перинатальный центр готовят к лицензированию

Ульяновск, , 18:27 — REGNUM В Ульяновской области перед приёмом первых пациентов готовят к лицензированию перинатальный центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в настоящее время на объекте смонтирована большая часть оборудования. Реализуются все подготовительные этапы для ввода медучреждения в эксплуатацию — проводится анализ воды, дезинфекция воздухозаборных камер.

Губернатор Сергей Морозов провёл один из завершающих штабов по возведению объекта.

«Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, семейная и демографическая политика — это краеугольный камень создания будущего нашей страны, — подчеркнул глава области. — Мы поэтапно развиваем службу охраны материнства и детства — ежегодно выделяем средства из областного бюджета на модернизацию профильных лечебных учреждений, внедряем современные стандарты работы поликлиник, работаем над развитием кадрового потенциала. Открытие федерального перинатального центра станет настоящим прорывом для нашего региона в этом направлении».

Губернатор подчеркнул, что сейчас «всё внимание необходимо сосредоточить на прохождении необходимых этапов для своевременного ввода учреждения в эксплуатацию».

В ходе совещания глава региона отдельно остановился на вопросе обеспечения жильём сотрудников перинатального центра. Губернатор поручил в кратчайшие сроки завершить отделочные работы и готовить квартиры к сдаче. Напомним, эта мера поддержки введена по инициативе главы региона. На данный момент для медперсонала центра готовят 31 квартиру.

По словам главного врача Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Анны Лебедько, на данный момент уже подписано заявление в Роспотребнадзор, готовы проекты всех необходимых документов, где определены виды деятельности, которые будут оказываться в центре. В Росздравнадзор передана полная таблица с наименованием и сертификатами оборудования.

«Таким образом, приёмка оборудования значительно ускорится, так как теоретическую базу мы полностью проработали», — отметила она.

Также продолжается подготовка кадрового состава. Готовится договор на проведение обучающего симуляционного цикла сотрудниками научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Академика А.А. Кулакова на базе детской областной больницы имени Ю.Ф. Горячева. Помимо подготовки кадров для перинатального центра, сотрудники федерального института помогут запустить в ОДКБ собственный симуляционный класс.