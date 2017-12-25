В Казахстане запустят систему электронного декларирования

Астана, , 16:26 — REGNUM В Казахстане система электронного декларирования «Астана-1», внедренная в рамках нового Таможенного кодекса ЕАЭС будет частично запущена с 1 января 2018 года. Об этом заявил председатель комитета государственных доходов министерства финансов республики АрдакТенгебаев, сообщает 25 декабря «Казинформ».

Всего в отношении товарооборота применяется 17 различных процедур, в том числе экспортные и импортные.

По словам Тенгебаева, 94% всех процедур составляют экспорт и импорт. Процедура оформления экспорта через информационную систему «Астана-1» будет запущена с 1 января 2018 года.

Заместитель председателя комитета государственных доходов Госман Амрин добавил, что процедура оформления импорта через информационную систему будет запущена с 1 февраля 2018 года.

По словам Амрина, проблема с внедрением «Астана-1» связана с несоответствием формата баз данных требованиям информационной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Согласно новому документу таможенные процедуры упрощаются и переводятся в электронный вид.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан ратифицировал новый Таможенный кодекс ЕАЭС