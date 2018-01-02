МРОТ приравняли «к порогу физиологического выживания»

Москва, , 03:20 — REGNUM В Госдуме отметили прогресс в приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму, однако указали на то, что при нынешнем расчете прожиточного минимума — это порог выживания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума приняла закон, предусматриваются приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму в два этапа.

«Прожиточный минимум, рассчитанный по методике потребительской корзины, которая, кстати, будет заморожена минимум на три года, — это порог физиологического выживания», — констатировал депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).

«То есть логично, что эту сумму человек должен получать, так сказать, чистыми на руки, ведь право на жизнь, границу которого, пусть и ущербную, определило само государство. Значит, должен действовать принцип не сколько начислено, а сколько получено», — рассуждает он.

Депутат также полагает, что рассчитывать инфляцию необходимо, исходя из набора товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, а не по общей инфляции.

«Ведь все мы знаем, да и статистика подтверждает, что цены на эти товары и услуги растут намного быстрее», — заключил Пантелеев.