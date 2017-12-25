Симферополь «закатает» в асфальт 1,5 млрд рублей

Симферополь, , 16:21 — REGNUM На ремонт дорог в Симферополе в 2018 году крымское правительство обещает выделить около 1,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 25 декабря рассказал глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, речь о ремонте тех дорог, которые муниципальные и республиканские власти накануне вместе выбирали.

«Это проездные дороги, дорога на Каменку, проспект Кирова, вторая и третья очереди реконструкции с расширением улицы Севастопольская», — отметил Игорь Лукашёв.

Он также подчеркнул, что Симферополь вновь ожидает большой объём ямочного ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава РК Сергей Аксёнов отмечал в конце ноября, что качество дорог в Крыму — и тех, которые достались в наследство, и вновь построенных — вызывает определённые вопросы.

«Эту работу надо системно наладить… Я никогда не был сторонником ямочного ремонта, и сейчас говорю, что он экономически неэффективен. При этом мы понимаем, что не можем всю сеть довести до нормативного состояния, где-то придется латать дыры, поскольку одновременно осуществить капремонт всего дорожного полотна на полуострове невозможно», — отмечал глава РК.

По его словам, сейчас важно правильно расставить приоритетность, определить проблемные участки, решив которые можно улучшить транспортную ситуацию в Республике.

Также отметим, что для качественного ремонта покрытия власти крымской столицы намереваются купить на следующий год собственную строительную технику.

«Ремонт дорог — один из наиболее острых вопросов, поэтому будем решать его по новой схеме. В следующем году для нашего МБУ «Город» будет приобретена специализированная техника для проведения текущего ремонта дорог и реконструкции тротуаров», — отмечал 5 декабря на оперативно-хозяйственном совещании глава администрации города Игорь Лукашёв.

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