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Никто не знает, «как будет применяться закон о телемедицине»

Экономика

В Госдуме решили многое оставить на уточнение правительству, констатировал депутат

Москва, 5 января 2018, 02:15 — REGNUM  Закон о телемедицине уступает в силу в начале 2018 года, однако никто не знает, как он будет применяться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«Все же я критиковал закон о телемедицине, когда он шел через Госдуму: документ слишком много оставил на подзаконные акты, которые теперь запаздывают. В итоге закон вступает в действие с началом года, но никто не знает, как его применять», — отметил парламентарий.

Это ведь только кажется, что с телемедициной все просто: сел к компьютеру, включил — и давай диагностируй через экран, с бюрократической (в хорошем смысле этого слова) позиции все выглядит несколько иначе.

«Вот, например, лечащий врач, прописанный в законе: он кто? Специалист, который уже консультировал пациента — или любой другой? Если тот, кто «уже», то смысл телемедицины во многом теряется, так как первый контакт нужно будет установить все же лично», — рассуждает парламентарий.

И таких примеров — масса, в Госдуме решили оставить многое на уточнение правительству, констатировал депутат.

«Очень надеюсь, что Минздрав постарается разработать документы побыстрее, при этом не в ущерб качеству. Тут надо семь раз отмерить и только потом отрезать», — указал Тумусов.

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Медицина
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