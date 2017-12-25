В Симферополе объявили войну рекламе и стихийной торговле

Симферополь, , 16:04 — REGNUM В крымской столице планируют в 2018 году запретить использование аудиорекламы и вытеснить стихийную торговлю из подземных переходов. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 25 декабря сообщил глава администрации города Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие владельцы магазинов и предприятий почему-то считают, что можно выставлять аудиотехнику, колонки, которые кричат, зазывая в магазин. Эту какофонию нужно прекращать. Будем над этим серьёзно работать, подключать соответствующие структуры, чтобы привести всё это в законное русло», — отметил Лукашёв, подчеркнув, что центре города со временем уберут все рекламные конструкции, кроме мультимедийных экранов. Он также отметил, что городские власти намерены в следующем году заняться очищением подземных переходов от стихийных торговцев.

«Начнём с перехода около ЦУМа, если там будет торговля, то только в стационарных стеклянных магазинах. Да, есть бабушки и дедушки, которые приезжают продавать то, что сами вырастили, и мы аккуратно к ним относимся, стараемся не обижать и переводить их на легальные рынки. Но есть случаи, когда автобусом привозится зелень, раздаётся бабушкам и они ей торгуют», — пояснил глава администрации.

Он также посетовал на «стихийщиков», которые недавно приехали в Крым из стран Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти крымской столицы назвали провальной ситуацию со столь поздним началом работы в городе ёлочных базаров.

Изначально планировалось, что администрация Симферополя организует около 30 ёлочных базаров ориентировочно ко Дню Святого Николая, однако оказалось, что не все в администрации согласны с таким положением дел.

«Мы с главой администрации Игорем Лукашёвым поедем покупать ёлки в Симферопольский район, потому что 25 декабря никому уже ничего не надо будет. Это провальная ситуация для города. Будем прорабатывать вариант и проводить ярмарочные мероприятия, чтобы ёлочные базары открылись раньше 25 декабря», — заявила 12 декабря на оперативном совещании первый замглавы администрации города Ирина Бойко.

Также отметим, что задолго до официальных базаров в городе появилось множество нелегальных точек по продаже хвойных деревьев, происхождение которых известно только самим продавцам.