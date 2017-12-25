В Казахстане планируют нарастить сборы с сети платных дорог

Астана, , 16:02 — REGNUM В Казахстане планируют до 2020 года увеличить ежегодные сборы с платных участков автомобильных дорог до 20 млрд тенге (3,5 млрд рублей), заявил председатель комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию республики Мереке Пшембаев, сообщает 25 декабря «Казинформ».

По словам чиновника, в 2017 году начаты работу по установке системы взимания платы на трех участках автодорог: Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос. Планируется, что ежегодны сбор с этих участков составит 4 млрд тенге (700 млн рублей).

Пшембаев добавил, что в 2017 году продолжены строительные работы на переходящих проектах центр-юг и центр-восток общей протяженностью 1,2 тыс. км.

В рамках бюджетного финансирования идет строительство еще шести объектов, общая протяженность дорог которых составляет 511 километров.

Планируется, что после выполнения всех работ состояние автодорог улучшится на 90%, пропускная способность увеличится в два раза, а время пребывания в пути сократится в полтора раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2017 года Пшембаев заявил, что в 2017 году на строительство дорог Казахстан планирует привлечь $2,9 млрд. При этом $1,8 млрд — это заёмные средства, а 1,1 млрд из национального фонда республики.

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