«Европейские дороги»: Мэр Киева в восторге от украинских дорог

Киев, , 15:51 — REGNUM В Киеве 2018 году намерены отремонтировать не менее 300 км автомобильных дорог, заявил глава столицы Украины Виталий Кличко, сообщает 25 декабря УНИАН.

По его словам, эксперимент по отчислению 50% от превышения плана поступлений в результате работы таможенной службы оказался удачным, и было принято решение продлить эксперимент до 2018 года. Кличко отметил, что все средства идут на ремонт дорожного покрытия.

«Мы контролируем, чтобы качество дорог было высокого уровня», — сказал Кличко.

Читайте также: Планы есть, а денег нет. Новости украинской инфраструктуры

Он отметил, что в 2016 году в Киеве починили 200 км дорожного полотна, в 2017 году — 302 км. В 2018 году в столице также будет отремонтировано не менее 300 км, считает мэр города. Он также добавил, что все ремонтируемые дороги — «европейского качества».

«Европейскому городу — европейские дороги», — высказал свое мнение Кличко.

Читайте также: По качеству дорог Украина — одна из худших в мире

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 95% дорог в стране развалены. А по данным Всемирного экономического форума, состояние дорог на Украине выводит страну на 134-е место из 144 стран в рейтинге качественных автомобильных дорог.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине будут следить за ремонтом дорог через интернет