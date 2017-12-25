Рублю и нефти особых потрясений ждать не стоит

Москва, , 15:44 — REGNUM Российская валюта укрепляется перед праздниками в условиях «тонкого» рынка и поддержки отечественных экспортеров, обменивающих валютную выручку для участия в налоговом периоде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Сегодня, 25 декабря, происходит уплата НДПИ, совокупные выплаты по которому оцениваются в 290 — 400 млрд рублей, НДС и всевозможных акцизов, а значит уже скоро нацвалюта окажется наедине с операциями Минфина, покупающего валюту с 7 по 28 декабря на сумму 23,7 млрд рублей в день, и будет сильнее зависеть от нефтяных котировок.

«В целом, особых потрясений, особенно в условиях «тонкого» рынка ожидать не стоит: в условиях благоприятного новостного фона, российская валюта может попробовать укрепится до 57,60 рублей за доллар и 68.60 за евро», — считает эксперт.

На сырьевом рынке складывается достаточно оптимистичная ситуация. Ццены на нефть марки Brent продолжили рост и сейчас находятся вблизи отметки в 65 долларов за баррель.

«Поддержкой выступают проблемы с трубопроводом на Северном море из-за чего объемы поставок энергоресурсов существенно уменьшились», — пояснил Мащенко.

Дополнительным позитивом служат уменьшение буровой активности в США в совокупности с сокращением запасов в стране. Тем не менее, рост объемов добычи продолжает сдерживать нефтяные котировки.

«Если на этой неделе минэнерго США вновь сообщит о наращивании производства, это существенно осложнит дальнейшее продвижение цен», — полагает эксперт.

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