Узбекистан экспортировал кожаных изделий на более чем $100 млн

Ташкент, , 15:39 — REGNUM За семь лет Узбекистан увеличил экспорт обуви и изделий из кожи в восемь раз — с $13 млн в 2010 году до $105 млн в 2017 году. Об этом 25 декабря сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в «Узбекчармпойабзали».

Увеличить экспорт данной категории товаров удалось за счет строительства новых производств и расширения рынков сбыта за рубежом.

За семь лет объемы производства кожаной обуви увеличились в 3,3 раза. По итогам 2017 года в Узбекистане было произведено 10,2 млн пар обуви.

Обувь и изделия из кожи поставляются в 10 стран мира. Более 40% всей продукции приходится на Китай, 18% — на Турцию и 8% — на Россию.

В настоящее время в Узбекистане работают более 400 предприятий по переработке кожевенного сырья и производству изделий из кожи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2017 года в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал ситуацию в сфере экспорта продукции. Выговор был объявлен в том числе руководителю компании «Узбекчармпойабзали». Мирзиёев возложил задачи по устранению недостатков в организации экспорта продукции.

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