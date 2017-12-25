В Пскове на месте свалки предлагают сделать горнолыжный курорт

Псков, , 15:30 — REGNUM В Пскове на месте городской свалки, которая закрывается с 1 января 2018 года, предлагают организовать горнолыжный курорт. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил директор компании ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

Окончательное решение о том, что будет на месте городской свалки, высота которой давно переросла 10-этажный дом, предстоит принять руководству Пскова. Законодательство запрещает использовать это место только под жилищное строительство, любой другой объект здесь может быть возведён.

«Более того, обогревать и освещать будущие помещения можно будет за счёт собственных ресурсов, вырабатываемых при перегнивании отходов», — отметил Лукьянов.

Перед закрытием свалки последний слой отходов будет засыпан метровым слоем грунта. По окончании периода стабилизации — примерно через два года — будет проведена рекультивация полигона.

По словам вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, финансирование рекультивации будет проведено за счёт городского и областного бюджетов. Весь процесс займёт около трёх лет.

Напомним, городская свалка эксплуатируется в Пскове 70 лет — с 1947 года. Сначала она находилась в Псковском районе, но в связи с расширением города давно вошла в городскую черту. Лимит свалки для дальнейшего размещения отходов давно исчерпан, срок её эксплуатации до января 2018 года продлевала прокуратура.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов заявлял о том, что в перспективе на месте старой свалки можно сделать даже смотровую площадку, так как с её высоты весь весь город.

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