Рубль агрессивен

Москва, , 15:26 — REGNUM Активность рублевых пар тех, что 25 декабря все-таки торгуются на Московской бирже в достаточно сжатом количестве, удивляет. Рубль остался в информационном вакууме, но никого это особенно не испугало, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Сегодняшняя активность в рублевых парах связана, с одной стороны, с «тонким» рынком и информационным вакуумом извне.

С другой, положительные корпоративные новости о мировом соглашении между «Системой» и ее оппонентом снимают лишнюю напряженность в том числе и с валютной секции», — пояснила Бодрова.

По её мнению, резкое укрепление российской валюты, наблюдаемое сегодня, не стоит переоценивать. В экономике страны развивается стагнация, победу над инфляцией население так и не увидело, а геополитический компонент оставляет желать лучшего.

«Единичный всплеск оптимизма в отношении рубля мало что значит ввиду перспектив», — считает эксперт.

Добавим, 25 декабря доллар США стоит 57,98 руб. (-0,7%). Евро торгуется около 68,79 руб. (-0,6%).

Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 26 декабря, составляют 58,19 руб. за американскую валюту и 69,09 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 3 копейки соответственно.

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