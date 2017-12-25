Forbes: Финансовые потери миллиардера Шишханова — «фиаско года»

Москва, , 15:11 — REGNUM Вызванные принудительной санацией Бинбанка финансовые трудности миллиардера Михаила Шишханова можно считать «фиаско года», сообщает 23 декабря журнал Forbes.

На фоне сложившейся ситуации (под принудительное оздоровление попал не только Бинбанк, но и Рост Банк, «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк) Шишханов может потерять не только банки, отмечают эксперты издания, но и промышленные активы.

Шишханов в будущем, по мнению Forbes, может покинуть список самых богатых предпринимателей страны, в котором на сегодняшний день он находится на 44-й строчке рейтинга.

Напомним, 15 декабря Центробанк утвердил РФ ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в качестве временной администрации по управлению «Бинбанком».

Ранее сообщалось, что план госучастия, предусматривающий докапитализацию «Бинбанка» и предоставление коммерческому банку средств на поддержание ликвидности, был утверждён в октябре по решению Банка России.

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