В Израиле хотят закрыть свою биржу для компаний, торгующих криптовалютами

Тель-Авив, 25 декабря 2017, 14:51 — REGNUM Председатель Управления по контролю за ценными бумагами Израиля Шмуэль Хаузер заявил 25 декабря о своем намерении выступить с предложением о введении запрета компаниям, торгующими биткоином и другими цифровыми валютами, на участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива, сообщает Reuters.
По словам Хаузера, соответствующее предложение будет представлено на следующей неделе.
«Если у нас есть компания, у которой основной вид деятельности в торговле цифровыми валютами, мы не должны позволять этого», — подчеркнул он.
«Если такая компания уже участвует в торгах, торговлю ее акциями нужно приостановить», — отметил Хаузер.
Он добавил также, что цена биткоина ведет себя подобно пузырям, поэтому он не хочет, чтобы инвесторы становились жертвами «волатильности и неопределенности».
Напомним, 22 декабря цена криптовалюты биткоин упала до отметки ниже $12 тыс. Это падение связывают со стремлением инвесторов продать свою валюту на фоне ее рекордных показателей.