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В Израиле хотят закрыть свою биржу для компаний, торгующих криптовалютами

Экономика

Тель-Авив стремится защитить инвесторов от «волатильности и неопределенности»

Тель-Авив, 25 декабря 2017, 14:51 — REGNUM  Председатель Управления по контролю за ценными бумагами Израиля Шмуэль Хаузер заявил 25 декабря о своем намерении выступить с предложением о введении запрета компаниям, торгующими биткоином и другими цифровыми валютами, на участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива, сообщает Reuters.

По словам Хаузера, соответствующее предложение будет представлено на следующей неделе.

«Если у нас есть компания, у которой основной вид деятельности в торговле цифровыми валютами, мы не должны позволять этого», — подчеркнул он.

«Если такая компания уже участвует в торгах, торговлю ее акциями нужно приостановить», — отметил Хаузер.

Он добавил также, что цена биткоина ведет себя подобно пузырям, поэтому он не хочет, чтобы инвесторы становились жертвами «волатильности и неопределенности».

Напомним, 22 декабря цена криптовалюты биткоин упала до отметки ниже $12 тыс. Это падение связывают со стремлением инвесторов продать свою валюту на фоне ее рекордных показателей.

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Криптовалюты

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