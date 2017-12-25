Жителям Югры под Новый год подарили 204 квартиры

Нижневартовск, Югра, , 15:19 — REGNUM В столице Самотлора Нижневартовске (Югра) 204 семьи покинули ветхие и аварийные дома, получив безвозмездно новые квартиры по региональной программе обеспечения граждан безопасным и качественным жильем. Некоторые новосёлы ждали этого радостного момента 30 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города.

Девятиэтажный дом по адресу проезд Восточный, 9 был возведен за десять месяцев. Из 257 квартир 204 получают переселенцы из аварийного жилья, 43 квартиры предназначены для социального найма. Квартиры новоселам сданы в чистовой отделке. Дом расположен рядом с транспортной развязкой, детским садом и спортивным комплексом. В планах — строительство общеобразовательной школы.

Финансирование возведения многоквартирного дома и сноса старых прошло в соотношении 89% средств окружного бюджета и 11% — бюджета города. Нынешнее новоселье обошлось более чем 685 млн рублей, из них 75,4 млн рублей было выделено из городского бюджета.

«Год был непростой, было нелегко принимать решение о выделении таких средств, в том числе на переселение наших граждан. Свои обещания выполнило также предприятие-застройщик «Нижневартовскстройдеталь» и построило дом в срок. Я поздравляю всех новоселов с таким событием. И, как говорится в таких случаях, — желаю хороших соседей, тепла и уюта», — напутствовал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

По словам начальника управления по жилищной политике администрации города Нижневартовска Татьяны Борисовой, региональная программа переселения действует автономно от уже закрытой в ХМАО федеральной программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, действующей до сентября 2017 года. Программа ХМАО рассчитана до 2024 года и еще не одна сотня вартовчан благодаря ее действию переселится в новые квартиры. Ведь 25 декабря 2017 года ликвидировано 29 ветхих домов или лишь 10% запланированного.

К 2019 году в Нижневартовске должны убрать все балки, заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время торжественного поздравления новоселов. В столице Самотлора на сегодня насчитывается 107 балков или непригодных для жилья строений, уточнила специалист управления по взаимодействию со СМИ Жанна Карякина. В 2017 году расселено 50 балков.

Вместе с новоселами квартиры осмотрела глава региона Наталья Комарова. В диалоге с губернатором некоторые обладатели ключей от новых квартир сообщили, что ждали этого радостного события 30−35 лет.

К примеру, многодетная семья Пархоменко прожила в деревянном неблагоустроенном доме 20 лет. Сегодня они получили ключи от трехкомнатной квартиры.

«Новый дом, новая квартира, отличный новый район. Мы жили в старой части города в двухкомнатной квартире», — рассказывает Любовь Пархоменко.

Вартовчанин Владимир Лаптев вместе с дочерью и внуком прожил в деревянном доме с 1987 года.

«Удачный год получился для нас! Сегодня получаем трехкомнатную квартиру. В первую очередь завезем новую мебель и будем встречать Новый год», — поделился он радостью.

Эмоции у новосёлов — только положительные. Некоторые не скрывали слез радости, у кого-то за пазухой пуховиков притаились коты, которые первыми должны по традиции проложить дорогу в уютное семейное гнездышко. Детвору развеселили Дед Мороз и Снегурочка, вручающие огромный символический золотой ключ от дома. Взрослые не удержались и устроили селфи с главой региона на память о ключевом событии в их жизни — получении квартиры.

Отметим, в 2017 году Нижневартовску из окружного бюджета для приобретения жилья, в том числе для переселения граждан из аварийного, выделено почти 700 млн рублей. Более 300 миллионов — для выплаты социальных пособий тем, кто проживает в балках.