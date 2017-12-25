Курс рубля в 2018 году: повторение истории 2017 года

Москва, , 14:20 — REGNUM В уходящем 2017 году направленного тренда у курса рубля не было. Рубль колебался в широком диапазоне 61,30—55,73 рубля за доллар, что составило около 9%, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

«Наиболее стабильным периодом для российской валюты был сентябрь-октябрь, когда колебания курса проходили в диапазоне 57—58,50. Закрывает год рубль также укреплением с уровня 60,50 в середине ноября до 58,30 к концу года», — отметил Карякин.

Поддерживала рубль, прежде всего, целенаправленная умеренно жёсткая политика Центрального Банка. Регулятор умело использовал внешнеэкономические факторы укрепления рубля, такие как рост цен на нефть и спрос на рубль со стороны нерезидентов.

«Слабый экономический рост и снижение реальных доходов населения помогли в деле замедления инфляции и способствовали снижению спроса на валюту среди населения. Доходность валюты как инструмента сбережения была отрицательной на протяжении последних трёх лет. Отсюда спрос на рублёвые инструменты и рост рублёвых вкладов, в разы превысивший рост валютных», — пояснил эксперт.

В наступающем 2018 году курс рубля имеет все шансы повторить историю уходящего года. Нефть выступит поддерживающим фактором, снижение цен не будет трендом года для нефти. Экономический рост в России ожидается на уровне 2017 г. и не превысит 2—2,5%. Инфляция имеет шансы остаться на целевом уровне в 4%, снизившись в начале года и немного разогнавшись ближе к лету из-за наплыва туристов на чемпионат мира по футболу и повышения экономической активности.

«Политика ЦБ РФ останется умеренно жёсткой. Регулятор нащупал рычаги эффективной монетарной политики и выгоды стабильного рубля. Дальнейшее снижение ставки будет смещено по времени ближе к середине и концу года. Факторами риска, которые могут привести к скачкам курса рубля, остаются внешняя политика и, прежде всего, тлеющий конфликт на востоке Украины», — считает Карякин.

В целом 2018 год ожидается для российской валюты спокойным. Колебания будут проходить в диапазоне 8—10%, как в уходящем 2017 году, с небольшим укреплением рубля. Ожидается диапазон 53—59 рублей за единицу американской валюты и 63—69 за евро.

«На протяжении года наиболее вероятно укрепление пары USD/RUB к середине года до диапазона 53—55 рублей и ослабление к концу года до уровня 56—58 рублей. Пара EUR/RUB может снизиться к середине года к 63—65 рублям, а может и сильнее в случае укрепления доллара к евро», — дал прогноз эксперт.

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