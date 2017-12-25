В Свердловской области до конца года сдадут три долгостроя

Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В Свердловской области участники долевого строительства в ближайшее время смогут получить квартиры в ЖК «Берёзки» в Берёзовском и ЖК «Западный» и «На Постовского» в Екатеринбурге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики губернатора.

Как сообщил глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков, ЖК «Берёзки» работы находятся на завершающей стадии и подрядчик делает всё, чтобы уложиться в сроки, подрядчик строительства ЖК «Западный» подал заявление на ввод жилья в эксплуатацию, а в ЖК «На Постовского» идут проверочные процедуры.

«Мы фактически подставили застройщику плечо — там работает Управление капитального строительства Свердловской области, мы договариваемся с поставщиками и субподрядчиками: даем гарантии, чтобы поставщики под будущие оплаты выделили материалы, потому что застройщик сегодня находится в поисках финансов», — сообщил Михаил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области особенно остро проблемы пайщиков долевого строительства встали в 2017 году. В течение года в Екатеринбурге вложившие средства в строительство домов, но так и не получившие в срок квартиры граждане провели десятки протестных акций. Пайщики выходили на многочисленные одиночные пикеты, проводили митинги и даже устраивали массовые голодовки.

В итоге к решению проблем обманутых участников долевого строительства подключилось правительство Свердловской области. Была создана межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков и пайщиков в которой работают представители региональных министерств и ведомств, аппарата уполномоченного по правам человека в свердловской области, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, а также представители инициативных групп обманутых пайщиков.

Также в 2017 году удалось возобновить строительство ещё одного знаменитого долгостроя — ЖК «Первый Николаевский». Это стало возможным после смены подрядчика и получения кредита на завершение строительства жилищного комплекса. Также часть квартир в ЖК «Первый Николаевский» выкупило правительство свердловской области для сотрудников бюджетной сферы.

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