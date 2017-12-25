900 обманутых дольщиков «СУ-155» получат квартиры в подмосковном Домодедово

Домодедово, Московская область, , 14:11 — REGNUM Более 900 участников долевого строительства, вложивших свои средства в квадратные метры в домах застройщика «СУ-155», уже в ближайшее время смогут переехать в новое жильё. Ответственный за достройку проблемных многоэтажек банк «Российский капитал» заявил о готовности ещё четырёх домов к приёму жильцов.

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Так, итоговую проверку прошли четыре многоэтажных дома в четвёртом квартале микрорайона Южный города Домодедово. Все корпуса получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

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«Пакет документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будет сформирован уже в ближайшее время», — уточнили в кредитной организации.

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Всего на территории подмосковного Домодедово компания «СУ-155» недостроила 22 жилых дома. В числе обманутых дольщиков оказались более 5 тыс. человек. На сегодня остаётся достроить всего один дом, который планируется сдать в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё один дом в Домодедово был введён в эксплуатацию в начале декабря. Многоэтажный жилой дом по улице Курыжова стал 17-м достроенным домом из 22 домов в Домодедово, строительство которых ранее не закончила компания «СУ-155». Свои квартиры в этом доме получили 640 подмосковных семей.

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