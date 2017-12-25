В 2018 году в России возможен рост алкогольного рынка на 3-5%

Москва, , 14:09 — REGNUM В России по состоянию на ноябрь-декабрь 2017 года алкогольный рынок в среднем вырос примерно на 10−15% по сравнению с прошлым годом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский на основе анализа динамики поведения рынка в 2014—2017 году.

Вместе с тем, ситуация разнится в зависимости от видов алкоголя: некоторые отрасли выросли в среднем на 30%, а некоторые весь год стояли на месте, при этом больше всего подрос импорт вина и пива — эти отрасли весьма ощутимо прибавили в среднем по 20%.

Как отметил эксперт, в декабре 2016 года весь алкогольный рынок оценивался примерно на 850 млн гектолитра и к тому моменту упал на 20% в сравнении с докризисным периодом и несмотря на рост в 2017 году — до сих пор не восстановился до уровня 2014 года.

«Достаточно серьезно в 2017 году вырос импорт во многом благодаря тому, что показатели российской валюты в течение года были более-менее стабильны. Это ключевой сигнал для импортеров, себестоимость товара была снижена или стояла на месте, что позволило им зарабатывать, применяя свою ценовую политику, что, безусловно, дало результаты. В первую очередь это касается импорта качественного вина и пива», — прокомментировал ситуацию Каневский.

Также спрос потребителей на данный момент не в пользу российского производителя — отечественные вина пока не могут конкурировать с импортной продукцией, поэтому на полках в ритейле преобладают больше вина из Италии, Франции и других стран.

«К счастью, эта продукция не попадает в санкционные списки, что абсолютно правильно, потому что это убьет отрасль полностью. Поэтому импорт по вину достаточно качественно развивается, тем более антиалкогольная программа государства, направленная на снижение употребления градусных напитков — дает свои плоды, и люди переходят на употребление низкоградусных напитков, таких как вино или пиво», — отметил эксперт.

Вместе с тем, крепкий алкоголь, в том числе и импортный, который у нас не производится (ром, виски) — стоит на месте. Это вызвано сниженным спросом из-за высокой цены. Начиная с прошлого года, потребители внимательнее относятся к своим предпочтениям и заменяют привычные бренды или напитки на более дешевые аналоги.

Что касается, например, водки — по показателям этот рынок никак не вырос с 2014—2015 гг. и здесь достаточно сложно оценить причины.

«В связи с введением системы ЕГАИС огромное количество подпольного алкоголя, не учтенного ранее, попало в статистические данные, что привело к некоторому росту. С другой стороны, из-за того, что цена на водку сильно возросла, большая часть производства ушла в абсолютную тень, отчего она не поддается учету», — пояснил Каневский.

В качестве прогноза на 2018 год эксперт допускает плавный рост рынка на 3−5%, объясняя его высоким спросом на алкоголь среди российского потребителя, с другой стороны, прирост будет небольшим из-за давления на отрасль в связи с проводимой строгой акцизной политикой.

«Многое будет зависеть от финансовой политики государства после проведенных в марте 2018 года выборов. Вместе с тем, скорее всего, акцизы вырастут в связи с дефицитом бюджета. Себестоимость будет подрастать, и вектор удорожания продукции может сильно тормозить развитие алкогольного рынка в 2018 году», — высказал свое мнение эксперт.

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