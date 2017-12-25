Что тормозит развитие Крыма?

Симферополь, , 12:23 — REGNUM Из запланированных на 2017 год работ по проектированию и строительству 250 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на сумму 54 млрд рублей зафиксировано неисполнение на 11%, то есть около 5,5 млрд рублей. Об этом 25 декабря журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Неисполнение по мероприятиям ФЦП — около 11%. В федеральный бюджет будет возвращено около 5,5 млрд рублей из 54 млрд запланированных. Как поступать дальше, станет ясно в четверг», — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, в этом году были как субъективные, так и объективные причины неисполнения мероприятий ФЦП.

«По субъективным будут сделаны выводы в отношении должностных лиц. По объективным — надо вносить изменения в законодательство, иначе мы так далеко не уйдём. Обжаловать действия должен только участник конкурсов и процедур, а не все подряд», — подчеркнул глава РК.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году основные меры по развитию полуострова были включены в специальную федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в рамках которой стоят, в частности, задачи обеспечить развитие транспортного, промышленного и энергетического комплекса, инфраструктуры, связи и водообеспечения, социальной сферы и туристического кластера.

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Сначала на реализацию мероприятий ФЦП запланировали около 680 млрд рублей, однако со временем объём финансирования скорректировали до 825,4 млрд рублей. В числе наиболее известных, важных и дорогих из более чем 600 объектов программы особняком стоит Крымский мост, который в будущем должен связать материковую часть России с полуостровом.

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