Пара доллар/рубль нацелилась на отметку 58

Москва, , 09:45 — REGNUM Рубль продолжил укрепляться 22 декабря против иностранных валют, получив поддержку со стороны ряда внешних и внутренних факторов, включая рост нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«По итогам сессии доллар, который в моменте касался минимума на отметке 58,15 руб., просел на 0,15%, до 58,30 руб. Евро/рубль подешевела еще сильнее, добравшись до отметки 69 рублей», — привел цифры Ковалев.

В пользу сохранения позитивной динамики российской валюты под конец недели сыграла активность экспортеров в рамках налогового периода, пик которого придется на сегодня, 25 декабря. Также немалую роль сыграло дальнейшее восхождение котировок Brent, которые добрались до максимума на 64,75.

«Дополнительным бычьим фактором для рубля стали вербальные интервенции властей. В частности, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство завершит работу над законопроектом о либерализации валютного контроля до конца 2017 года», — отметил эксперт.

Опорой для российских активов в целом также послужило заключение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система».

"В краткосрочной перспективе у рубля есть шанс на продолжение роста благодаря пику налоговых выплат и позитивным настроениям на рынке нефти», — полагает Ковалёв.

Сырьевой сегмент продолжает получать локальную поддержку на фоне перебоев в поставках через крупный североморский трубопровод. Буровая активность в Штатах на минувшей неделе стабилизировалась, что также служит благоприятным фактором для рынка черного золота.

«Так, 25 декабря пара доллар/рубль может снова нацелиться на отметку 58 рублей, однако торговая активность обещает быть низкой из-за празднования католического Рождества на Западе», — считает эксперт.

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