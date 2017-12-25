«Горшочек, не вари»: Иркутская область сохраняет объёмы производства зерна

Иркутск, , 08:29 — REGNUM Аграрии Иркутской области, где в этом году тоже получен рекордный урожай зерновых культур, испытывают те же проблемы, что и земледельцы Новосибирской области и Алтайского края. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выращенные 860 тыс. тонн зерна при урожайности 20 ц/га оказались невостребованными. Пшеницу 3 сорта в Приангарье продают за 8−9 тыс. руб за тонну, однако предложений по покупке на «Агробазаре» обнаружить не удалось.

Интересно, что несмотря на очевидный кризис перепроизводства, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков заявил, что сельхозтоваропроизводители Иркутской области в будущем году должны будут произвести зерна не ниже уровня 2017 года.

«Для выполнения запланированных объёмов, с учётом введенной в сельскохозяйственный оборот пашни, будет посеяно не менее 440 тыс. га зерновых и зернобобовых культур», — цитирует слова министра официальный сайт Иркутской области.

Такую политику некоторые аграрии назвали странной.

«Странная ситуация складывается: мы инвестируем огромные средства в строительство хранилищ, закупку техники, а получается, что продукция наша никому не нужна — ни государству, ни торговым сетям», — считает глава крупного фермерского хозяйства Юрий N.

Продажу одного килограмма продовольственной пшеницы 4-го класса по 4 рубля при себестоимости продукции в 5,5 рубля за килограмм он считает унизительной для крестьян.

«Как жить аграриям, как возвращать кредиты?! Цены на зерно упали, а хлеб в магазинах не дешевеет. Кто в этом виноват?» — досадует земледелец.

Хорошо, что хотя бы по поводу другого извечного вопроса — «Что делать?» — власти Иркутской области, по всей видимости, стали задумываться.

«Возникает вопрос: произвести — произвели, а куда сбывать? Поэтому на следующий год мы делаем акцент на переработку. В настоящее время мы проводим анализ рынка зерна Иркутской области. В сегодняшних экономических условиях модернизация и техническое перевооружение существующих мощностей, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания является стратегически важным направлением экономики Иркутской области», — подчеркнул министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Аналогичную работу проводят сейчас и в Алтайском крае. Вместе с тем очевидно, что техперевооружение и строительство предприятий переработки — дело затратное и без кредитов не обойтись. Но только в январе 2018 года алтайские фермеры должны изыскать на выплаты по процентам более 2 миллиардов рублей. Рынок стоит ‑ и цены на зерно тоже сложились ниже себестоимости. Поэтому в 2018 году кризис на зерновом рынке, скорее всего, ещё более усугубится.

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