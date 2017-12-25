«Золотое» топливо: на Сахалине подорожала, а потом и вовсе исчезла солярка

Южно-Сахалинск, , 06:57 — REGNUM На Сахалине набирает обороты топливный коллапс: с АЗС исчезло дизельное топливо. Сотрудники автозаправочных станций ничего конкретного объяснить не могут, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Начавшиеся на минувшей неделе перебои с топливом на сахалинских АЗС в выходные, 23−24 декабря, только усугубились. Теперь на острове невозможно найти дизельное топливо. На заправках его нет.

«Солярки нет. Если долго искать, в воскресенье можно было найти по 50,5 рубля или по 51 рублю за литр. Но сегодня — вообще нигде нет. Это не первый случай, такие перебои происходят постоянно и изрядно всем надоели. Региональные власти никаких комментариев по этому поводу традиционно не дают», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

В социальных сетях сахалинцы также выражают крайнюю степень возмущения:

«Перебои с поставками топлива уже больше недели! Неужели в правительстве области ничего не знают?! На Новый год предприятия могут остаться без топлива. А переморозив отопительные системы, не смогут работать. Нужно было до метели, до циклона решать этот вопрос!»

«Не беспокойтесь, правительство России знает о наших проблемах и уже позаботилось о нас: в 2018 году акцизы на топливо повысят дважды».

«А в Холмске ещё раньше дизтопливо пропало».

«Я в центре спокойно заправился на заправке «Роснефти». Может, подвезли уже?»

«Бензин «золотой», солярка «золотая», рыба на Сахалине тоже уже стала «золотой». Хорошо, хоть снег пока идёт бесплатно».

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Как сообщало ИА REGNUM, перебои с поставками автомобильного топлива на Сахалине случаются всё чаще. Так, в сентябре 2017 в островном регионе выстраивались километровые очереди за бензином. На АЗС ситуацию объясняли плановым ремонтом резервуаров и учетом остатков. Однако люди всё равно не понимали, почему они должны страдать из-за плановых мероприятий поставщиков.

21 декабря на Сахалине дизельное топливо в очередной раз подорожало, а потом и вовсе исчезло из продажи. В Ногликах к тому же стал дефицитом ходовой бензин.

Еще в сентябре в ДФО со страхом ожидали повышения цен на топливо и, соответственно, роста цен на основные продукты питания. На Чукотке АИ-95 стоил 56 рублей, в Якутии — 49,14, в Магадане — 48,06.