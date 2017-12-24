В Грузии стартовало строительство нового глубоководного порта

Тбилиси, , 17:33 — REGNUM Строительство нового глубоководного порта в местечке Анаклия на побережье Чёрного моря стартовало 24 декабря в Грузии. На церемонии закладки фундамента под строительство порта присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, представители правительства, бизнесмены и инвесторы.

Как отметил премьер-министр, проект Анаклия станет самым крупным проектом, который будет осуществлен в 21-м веке в Грузии, и он превратит её из транзитной страны в индустриальную с развитыми производством и логистикой.

«В первую очередь это уникальный проект, так как этот порт упрочит позиции Грузии на карте Шелкового пути. Этот порт позволит нашей стране принимать самые крупные суда и, исходя из этого, будет способствовать росту контейнерных и иных перевозок, которые осуществляются в нашем регионе. Этот порт откроет перед жителями Грузии совершенно новые возможности для своего бизнеса, позволит им начать совершенно новое дело», — заявил Квирикашвили.

По его информации, только в процессе строительства будут трудоустроены несколько тысяч человек, а в дальнейшем этот порт внесёт значительный вклад в развитие грузинской экономики.

«Это не преувеличение, а реальность. Вокруг порта на нескольких тысячах гектаров будут развиваться предприятия, складские хозяйства, логистика, и, конечно, будет создана новая жилая зона. Это создаст новые возможности для новой индустриальной Грузии», — подчеркнул премьер.

В разработке проекта порта в Анаклия вместе грузинскими компаниями участвовала американская инженерная компания «Конти», а инвестором проекта и оператором нового порта будет американский портовый оператор SSA Marine.

Следует отметить, что идею строительства глубоководного порта вблизи от границ Абхазии вынашивал еще экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, при правлении которого был разработан проект Лазика и даже начаты работы по строительству нового города-порта. Но после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года правительство Бидзины Иванишвили остановило осуществление этого проекта, объявив его нецелесообразным и нерентабельным. Спустя некоторое время правительство «Грузинской мечты» вновь заговорило о строительстве глубоководного порта, но уже не Лазики, а Анаклии, в местечке неподалеку от того, где собирался построить порт Саакашвили.