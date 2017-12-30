В ожидании инопланетян: как Алтайский край прожил год

Светлана Шаповалова, , 12:44 — REGNUM

Алтайский край в уходящем году был славен многими событиями. Помимо того, что регион недавно прикрыли щитом от ракетного нападения, помимо самой масштабной избирательной кампании органов местного самоуправления, серьезных природных катаклизмов, принятия решения о курортном сборе, получения крупных федеральных дотаций за грамотную бюджетную политику, в регионе собрали один из самых больших в России урожай зерновых (более 5 миллионов тонн). Но в отсутствие государственной поддержки по его реализации фермеры вынуждены ждать «инопланетян». Доподлинно неизвестно, но какое-то НЛО всё же посетило Барнаул этой весной.

Не обошлось и без утрат и достижений.

Утраты

Первая неделя нового года на Алтае выдалась трагичной. Серьезное ДТП с двумя автобусами, грузовой «ГАЗелю» и легковым автомобилем Audi Q7, произошедшее 4 января на федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт), унесло жизнь троих человек. Еще двое пострадали. Медицинскую помощь пострадавшим (более 16 человек попали в больницу) оказали своевременно и в полном объеме.

Читайте также: В ДТП на Алтае пострадали 29 человек. Трое погибших

Вечерний полет вертолёта Robinson 66, произошедший 12 февраля в Горном Алтае, стал последним в жизни пятерых, в том числе известного алтайского бизнесмена Анатолия Банных. Вместе с ним погибли парашютист Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева, пилот и его жена Елена Ракитская.

Читайте также: Обнародованы первые подробности крушения Robinson на Телецком озере

Из подробностей известно, что вечером пилот заправил полный бак вертолёта на кордоне в Кокши и взлетел. В это время дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега. В момент аварии в округе была сложная погодная обстановка. Подплыть к месту трагедии на катере не получилось — была сильная волна. По словам очевидца — сотрудника Алтайского биосферного заповедника Сергея Усика — Анатолий Банных не хотел вылетать с кордона Кокши в непогоду, однако на этом настояла одна из пассажирок вертолета. Robinson 66 пролетел примерно 800 метров на запад, но потом развернулся и полетел обратно. Однако потом снова развернулся на запад. На расстоянии около 1 километра от берега он начал резко снижаться.

«Раздался шлепок об воду, прожектор погас», — вспоминает Усик. Трагедия произошла спустя 5 минут после вылета.

Масштабная поисковая операция, учитывая труднодоступный рельеф дна, дала мало результатов. Обнаружено было только несколько частей воздушного судна (сиденье переднее правое; сиденье заднее среднее; спинка заднего правого сидения; фрагмент лопасти несущего винта) и фрагменты тела жены пилота.

Читайте также: МАК обнародовал отчет об авиакатастрофе на Телецком озере

Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого 3 апреля в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба, Алтаю тоже аукнулся. Напомним, тогда погибли 14 человек и еще несколько десятков пострадали. Среди них — две жительницы Барнаула, 15 и 58 лет. Уроженка Алтайского края Вера Александровна Зяблицкая после выписки из стационара рассказала, что, выбираясь из вагона, она видела останки того, кого считает виновником взрыва.

«Тело было разорвано надвое, как если бы что-то взорвалось прямо на человеке», — делится пережитым Вера Зяблицкая.

По словам пострадавшей, в питерской подземке она ехала, сидя вместе со своей 15-летней внучкой Александрой, и, по всей видимости, их места в вагоне находились в нескольких метрах от предполагаемого смертника. Внучке Александре потребовалась помощь: девочка была без сознания, волосы опалило огнем, и они продолжали тлеть.

Читайте также: Жительница Алтайского края поделилась пережитым в питерской подземке

Для почитателей таланта юмориста Михаила Задорнова большой утратой стала его кончина. Пока болезнь не подкосила артиста, он несколько раз посещал Алтай и даже хотел здесь поселиться.

«Я на Алтае нашел участок, который приобрёл в собственность, а впоследствии намерен здесь жить! Я всё равно не скажу вам — именно где. Но это — не «тусовочное место» и не дачные поселки новосибирцев, абсолютно! Не там, где «крутые» живут и где богачество, но там сохранилась природа и отношение к ней. Причем отношение такое, о котором даже не подозревают в европейской части России», — заявлял Михаил Задорнов.

Позднее, когда у него обнаружилась болезнь, он приезжал на Алтай, чтобы пообщаться с местными шаманами, от которых он слышал рассказы о заповедном Беловодье. Очень хочется верить, что теперь Михаил Николаевич точно его нашёл…

Читайте также: Михаил Задорнов о Западе, суициде России, Алтае: из интервью

Безопасность

Территория Алтайского края стратегически важна для обеспечения надёжной обороны России. Сразу два события свидетельствуют об активизации деятельности в этом вопросе.

В начале февраля Минобороны в Барнаульском соединении РВСН провело масштабное учение с выводом пусковых установок на полевые позиции. Особое внимание уделено было вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в условиях сложной обстановки.

Одной из задач была смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Также велась отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

Читайте также: На Алтае отрабатывают противодействия воздушному и наземному противнику

А 20 декабря в Алтайском крае и ещё двух российских территориях (Красноярском крае и Оренбургской области) произошло событие, значимое для всего военно-промышленного комплекса страны. Впервые в истории Вооруженных Сил РФ на боевое дежурство одновременно заступили сразу три новейших радиолокационных станции (РЛС) «Воронеж».

Для российской системы ПРО это означает получение непрерывного радиолокационного контроля всех ракетоопасных направлениях. По словам разработчиков, радиолокационные станции высокой заводской готовности обнаруживают ракеты в полёте на дальности до 6000 километров. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что считает такой вариант оперативного восстановления системы ПРО наиболее рациональным.

«Завершение развертывания Единой космической системы России позволит полностью закрыть противоракетным куполом», — отмечал чиновник.

Читайте также: Алтайский край прикрыли щитом от ракетного нападения

Таким образом, на территории России работает сейчас сеть из семи РЛС нового поколения, несущих боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Достижения

Алтайскому краю есть чем гордится во многих областях, но перинатальный центр «ДАР», открытый год назад в Барнауле, стал поистине уникальным. С момента своего открытия его коллектив помог появиться на свет более двум тысячам младенцев, большинство которых могли не выжить без высококвалифицированной помощи и самого современного оборудования центра.

Кстати, не только жители Алтайского края, даже москвичи стремятся попасть на роды в «ДАР». К примеру, Елена Буянова говорит, что когда приняла решение рожать в Барнауле, близкие родственники и друзья отнеслись к этим словам скептически.

«Поддержал мою инициативу только муж, и он же купил билеты на самолет. Начиная с первой встречи в приемном отделении до момента выписки я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот перинатальный центр. Сочетание профессионализма врачей, новейшего оборудования и комфортных условий пребывания в Москве я бы получила только в платных палатах лучших клиник. Только в них стоимость родов варьируется от 600 000 до 700 000 руб. Здесь же мне помощь оказали по родовому сертификату», — поделилась Елена.

Читайте также: Перинатальный центр «ДАР» в Алтайском крае стал поистине уникальным

Напомним, что перинатальный центр «ДАР» входит в состав медицинского кластера. Полпред Сергей Меняйло, в августе посетивший все его объекты, заявил, что впечатлен алтайской медициной: «Мне есть с чем сравнивать».

Читайте также: Полпред Меняйло впечатлен алтайской медициной: «Мне есть с чем сравнивать»

К достижениям редакция ИА REGNUM относит и добросовестный труд следователей СУ СК РФ по Алтайскому краю, которые оперативно и со всей тщательностью провели в октябре доследственную проверку, инициированную после опубликования статьи ИА REGNUM «Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом»», в которой были описаны факты серьезных нарушений, допущенных руководством одного из детских домов. Речь шла не только о присвоении и растрате директором внушительных сумм, предназначавшихся для нужд детского дома, но и о превышении служебных полномочий, применении карательной психиатрии, асоциальном поведении подростков.

Читайте также: Директор, при котором детдом на Алтае превратился в «дурдом», арестован

Директор этого детдома была арестована, а впоследствии ей предъявили обвинение по фактам превышения должностных полномочий, совершенных с применением насилия.

Читайте также: Одни подопечные алтайского детдома были орудием истязания других

Также кропотливая и объемная работа СУ СК РФ по Алтайскому краю помогла довести до суда дело алтайского главы-черного лесоруба Анатолия Рубцова, основой для которого тоже послужило расследование ИА REGNUM. Правоохранителям удалось доказать, что он со своим напарником буквально выкашивал лес, полагавшийся бесплатно местным жителям для отопления. Преступниками двигала корысть — свою добычу они выгодно сбывали китайцам в Заринске или продавали своим же односельчанам. Только 2015 году обнаружено пять перерубленных участков, а общая сумма ущерба, причиненная государству, была оценена в 3 млн 240 тыс. рублей.

Читайте также: Расследование ИА REGNUM довело до приговора алтайского главу-лесоруба

Алтайский край преуспел и в законотворческой работе. В предельно короткие сроки законодательной и исполнительной ветвям власти удалось заручиться поддержкой большинства регионов и добиться включения в повестку Госдумы законопроекта об ужесточении государственной строительной экспертизы.

Вопрос этот был поднят после того, как под тяжестью накопившегося снега рухнула часть крыши нового торгового центра в Барнауле. Тогда-то в результате проверок и возникли претензии к качеству проведения негосударственной экспертизы. Причём не только на этом проекте, но и десятке других.

Алтайские законодатели предлагают наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет. Законопроект планируется рассмотреть на февральской сессии Госдумы.

Читайте также: Алтайский край «продавил» необходимость поправок в Градостроительный кодекс

Политика

2017 год в Алтайском крае был ознаменован переходом на новую форму управления регионом — правительственную. В состав правительства Алтайского края вошли 17 человек. Целью данного перехода было заявлено улучшение качества управления регионом, переформатирование работы органов исполнительной власти, установление их четкого взаимодействия.

Читайте также: Назван поименный состав правительства Алтайского края

«Это перезагрузка системы органов исполнительной власти через значительное кадровое обновление. Сегодня мы можем говорить о том, что у нас новый парламент, новый высший орган исполнительной власти, новая форма работы», — отмечал вице-губернатор Виталий Снесарь.

Еще одним важным событием стало заявление главы правительства Александра Карлина по поводу продолжения реализации губернаторской программы, сроки выполнения которой выходят за рамки губернаторского срока. Тем самым, пожалуй, губернатор продемонстрировал свое намерение всем страждущим губернаторского кресла, что оснований для его отставки нет и не предвидится.

Читайте также: Глава Алтайского края сделал заявку на новый губернаторский срок

Избирательная кампания на Алтае была хоть и одной из самых больших в России (были избраны более 6 тысяч представителей муниципальной власти), но проходила при весьма невысокой явке. Активничали только представители партии власти, тогда как другие политсилы даже не стали на газеты, листовки и билборды раскошеливаться.

Читайте также: Алтай: пустышка для избирателя — избиратель голосует ногами

Комментируя полученный итог, бывший лидер алтайских единороссов Борис Трофимов отмечал: «Считаю, что не стоит драматизировать ситуацию, средняя явка по краю около 25% — это неплохой результат».

Читайте также: Избирательная кампания на Алтае: кандидаты «пошли в народ»

Особенно удача улыбнулась Александру Локтеву — сыну первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева: он был избран депутатом Барнаульской городской думы по третьему одномандатному избирательному округу. Причем по итогам голосования именно он показал самый лучший результат среди одномандатников (за него проголосовали более 3,7 тысяч избирателей).

В откровенном интервью он признался, что не ищет лёгких путей, а привык рассчитывать, прежде всего, на свои собственные силы. Поэтому избирательную кампанию провел сам (хотя мог бы, наверное, воспользоваться возможностями своего отца и еще в прошлом году стать более статусным депутатом, пройдя с единороссами в Алтайское заксобрание).

Читайте также: Секреты барнаульских депутатов

Экономика

Одним из важных экономических событий в Алтайском крае является решение о введении курортного сбора на территории Белокурихи в 2018 году. Напомним, этот эксперимент с течение ближайших лет проведут в четырех регионах России (Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также Крыму).

В период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года с отдыхающих будут взимать по 30 рублей за одни сутки, а в 2019—2022 годы сумма будет увеличена до 50 рублей. Причем такие деньги будут взиматься не только с приезжих, но и с жителей Алтайского края (за исключением детей, льготников и лиц, направляемых на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования).

Читайте также: Курортный «сыр-сбор»: Алтайский край постарается не отпугнуть туристов

К другим позитивным событиям можно отнести уникальный проект, который удалось реализовать Сибирской генерирующей компании в Рубцовске. Предприятие, вложив миллиарды в реконструкцию обветшавшего теплового комплекса третьего по величине города Алтайского края, фактически спасло его от «ледникового периода».

Читайте также: Железный аргумент: СГК пришла на Алтай «всерьез и надолго»

Но самым большим плюсом региона стал бюджет на 2018 год. Впервые за всю историю региона превысит 100 миллиардов рублей. Появится возможность выполнить майские указы, в частности поднять зарплату бюджетникам.

По мнению губернатора Александра Карлина, добиться такого результата помогла «многолетняя краевая политика планирования расходов исходя из реальных возможностей региональной экономики».

Напомним, повышенные преференции из федерального центра предназначены регионам, в которых государственный долг оказался минимальным. Именно за разумную бюджетную политику Владимир Путин похвалил Алтайский край в ходе прошлогодней конференции.

Читайте также: Путин похвалил руководство Алтайского края за взвешенную бюджетную политику

Плюсом стало также то, что Алтайский край больше не платит за транзит электричества в Республику Алтай. Это привело к снижению котловых тарифов. По словам первого заместителя правительства Алтайского края Серея Локтева, ежегодно эти расходы составляли порядка 180 миллионов рублей.

«Таким образом, потребители Алтайского края будут платить за электроэнергию по тарифам, в которых не заложены затраты на транзит, которые раньше включались в тариф. Это очень важное решение, к нему шли достаточно долго», — подчеркнул он.

Читайте также: Алтайский край больше не платит за транзит электричества в Республику Алтай

Из негативных явлений, которые проявятся в экономике уже в ближайшее время, является ситуация на зерновом рынке. Алтайские аграрии, как известно, собрали самый большой урожай — более 5 миллионов тонн. Но еще задолго до окончания уборочной кампании цены на пшеницу, гречиху и подсолнечник резко упали. Никаких действенных мер государством не предложено до сих пор. Как отдавать проценты по кредитам, взятым под урожай в банках — непонятно. В январе 2018 года крестьянам предстоит выплатить более 2 миллиардов рублей. Уже сейчас многие готовятся к банкротству и отказу от посевной.

Читайте также: «Наглеют на горе крестьянском»: аграрии готовятся к банкротствам

Увы, но несмотря на все заверения, стоимость зерновых в регионе до сих пор остаётся практически неизменной.

«Упали ниже некуда. За семечку хозяйствам предлагают 10—11 тыс. рублей за тонну, за зерно — 4—5 тысяч рублей за тонну. Гречку покупают по 4,5—6 тысяч рублей за тонну. Никто не хочет объяснять, что происходит и к чему готовиться», — подтвердил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района Владимир Жданов.

Ранее он отмечал, что получит не менее 10 миллионов рублей убытков и вынужден продать часть урожая по таким ничтожным ценам, поскольку нужно рассчитываться за взятые кредиты.

Читайте также: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?

«Ждем чуда! Может, инопланетяне прилетят и всё настроят», — иронизирует генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Читайте также: Алтайский зерновой рынок замер в ожидании «инопланетян»

Аномалии

Всю прошлую зиму и прошедшее лето на Алтае прилично штормило. Десяткам автомобилистов и пассажиров пришлось пережить часы настоящего снежного и водяного «Армагеддона».

Небывалые снегопады и снежные бури, начавшиеся в январе, доставили немало проблем не только дорожникам и автомобилистам, но даже спасателям. Небывалый снегопад с метелью, накрывший регион в январе, привел к многочисленным происшествиям на дорогах. В одном из самых крупных — снежном заторе на трассе Поспелиха — Курья — заложниками оказались пассажиры более 70 автомобилей (в том числе двух пассажирских автобусов). Общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек. Аналогичная ситуация, но с меньшим количеством пострадавших от стихии, имела место и на трассе Змеиногорск — Карасук в Михайловском районе. Около села Бастан в кювет съехала фура. Вслед за ДТП из-за метели образовался снежный затор и автомобильная пробка из 20 автомобилей. Всего, по данным разных ведомств (МВД и МЧС), вызволять из беды пришлось 300—500 человек.

Читайте также: На Алтае из снежного капкана вызволили более сотни человек

С наступлением весны непредсказуемый характер погоды в Алтайском крае сохранился: оттепель не единожды сменялась похолоданием, сопровождаемым шквалистым ветром и коммунальными ЧП.

К примеру, 1 мая после летней жары на Алтае вновь похолодало, и по случаю отмечаемого Первомая горожане, иронизируя, поздравляли друг друга с «первоснегом».

Читайте также: После 25-градусной жары на Алтае выпал снег

Летом регион пережил несколько крупных ураганов и множество ливней, из-за которых на многих полях волг хлеб.

Читайте также: То в жар, то в холод: на смену летнему теплу в Алтайский край придет снег

Читайте также: Сотни поваленных деревьев и крыш оставила после себя стихия на Алтае

А долгожданные «инопланетяне» в Алтайском крае всё-таки побывали. О светящихся объектах в небе, которые барнаульцы наблюдали сразу в двух местах — в районе ТЭЦ-3 Барнаула и в ЗАТО Сибирский — 27 марта сообщили многие СМИ. По словам очевидцев, неопознанные объекты в небе были похожи на звёзды, которые ходили из стороны в сторону и постоянно меняли направление. Было два объекта разного размера.

По поводу произошедшего высказывались различные мнения: одни говорили, мол, во всём виновата большая выдержка, с которой снимали звёзды, другие опознали в НЛО квадрокоптеры. Но нашлись и те, кто уверен в визите на Алтай инопланетян.

Может быть, это они и виноваты в кризисе зернового рынка?

Читайте также: НЛО над Барнаулом и младенец из живота: обзор алтайских событий

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: То жар, то холод, но Ростуризм впечатлен: как Алтайский край прожил год