В компании «Интеко» сменилось руководство

Москва, , 11:44 — REGNUM В крупной российской строительной корпорации «Интеко» сменилось руководство. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что президентом группы компаний «Интеко» стал Михаил Жуков. Он сменил на этом посту Олега Солощанского.

Про Жукова известно, что он работает в «Интеко» с 2001 года. До того, как стать президентом компании, он был вице-президентом по экономике и финансам.

Известно, что заседание совета директоров «Интеко» состоялось 22 декабря. Это было первое заседание совета директоров компании в новом составе, который был сформирован в начале ноября. Тогда председателем совета директоров был избран Григорий Баев, который с октября 2017 года занимает должность руководителя финансового блока в Бинбанке.

При формировании нового состава совета директоров «Интеко» Солощанский принял решение не входить в него.

Напомним, что ещё в сентябре 2017 года основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что группа компаний «Интеко», а также часть компании А101 вполне могут перейти под контроль Банка России. Однако регулятор заявил, что переговоры на этот счёт ведутся, но «говорить про детали пока рано».

Дело в том, что Центробанк занимает санацией Бинбанка через фонд консолидации банковского сектора.

При этом в самих «Интеко» и А101 заявили, что не кредитовались в Бинбанке и не зависят от него финансово, поэтому проблемы Бинбанка их не касаются.

Напомним, группа компаний «Интеко» была создана в 1989 году супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Компания занимается строительством. С 2011 года входит в Группу САФМАР, принадлежащую семье Гуцериевых-Шишханова.