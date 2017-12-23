Под Новый год в магазинах Калужской области «взвинтили» цены на продукты

Калуга, , 18:32 — REGNUM Предновогодняя торговля в Калужском регионе отличилась скачком цен на некоторые виды продуктов питания. Как сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, в период с 13 по 20 декабря в магазинах федеральных торговых сетей в Калужской области зафиксировано увеличение цен на сливочное масло, свежие огурцы, яблоки, бананы, виноград, куриные яйца.

Так, масло сливочное подорожало на 2%, морковь — на 3,2%, огурцы свежие — на 6,5%, яблоки — на 2,6%, бананы — на 4,6%, виноград — на 2,5%, яйцо куриное — на 3,7%. В Калуге также отмечают максимальные цены на рыбу мороженую неразделанную и молоко питьевое пастеризованное.

В этой связи руководителям торговых объектов рекомендовано в случае необоснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащие мониторингу, направлять соответствующую информацию в калужское управление Федеральной антимонопольной службы России. Розничным торговым сетям предложено, в первую очередь, обеспечить наличие товаров от калужских производителей на полках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай Калужское», и не допускать необоснованного повышения цен на продовольственные товары.

Напомним, в течение 11 месяцев 2017 года среди продовольственных товаров наиболее значительные изменения цен были отмечены на плодоовощную группу, сахар, яйцо куриное, алкогольную продукцию. Если изменения цен на продукты первых трёх групп носили обратимый характер (сначала — увеличение, потом — уменьшение), то алкогольная продукция увеличивалась в цене стабильно, начиная с марта 2017 года, и таким образом оказала сильное влияние на формирование индекса потребительских цен.

Одновременно в 2017 году органами местного самоуправления в Калужской области было рассмотрено около 17 тыс. обращений по вопросам защиты прав потребителей. 99,94% конфликтных ситуаций были рассмотрены в досудебном порядке в пользу потребителей и с возмещением материального ущерба на общую сумму в размере более 1 млн рублей. Устные консультации получили 14 тыс. обратившихся.

Также в Калуге начата следственная проверка по факту нападения на журналиста областной телерадиокомпании в сетевом магазине во время съемки репортажа о предновогодней торговле. Как сообщила 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, 20 декабря 2017 года журналист находилась в магазине на улице Октябрьской города Калуги, где готовила материал для программы о просроченной продукции, выставленной для продажи. Представитель администрации магазина вырвала у журналиста мобильный телефон и пригрозила расправой.

За воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность по статье 144 УК РФ. В рамках проверки следователи установят обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям журналиста и сотрудников магазина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил магазинам, вместо вывоза на свалку, раздавать продукты с истекающим сроком годности малоимущим и тем самым расширить ассортимент так называемых «полок добра».

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