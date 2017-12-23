Путин: Россия решила проблемы в экономике, казавшиеся непреодолимыми

Москва, , 15:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия смогла решить проблемы в экономике, которые казались непреодолимыми. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 23 декабря, выступая на XVII съезде «Единой России».

«Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что партия «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами.

«Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан на благо наших регионов, на благо всей страны», — считает Путин.

XVII съезд «Единой России» проходит сегодня в Москве. В нём принимает участие президент России Владимир Путин, глава правительства и председатель партии Дмитрий Медведев» и около 2,5 тыс. делегатов.

По итогам съезда Медведев проведёт заседание комиссии по реализации партийной предвыборной программы.

Напомним, что «Единая Россия» заявила о поддержке кандидатуры Путина на предстоящих президентских выборах. При этом Путин выдвигает свою кандидатуру как самовыдвиженец.