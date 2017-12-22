Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить $2 млрд и купить газ

Киев, , 17:00 — REGNUM Сегодня Трибунал при арбитражном институте торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требование российской компании «Газпром» по иску к Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины». В частности, суд установил для НАКа обязательные годовые объемы закупки газа у «Газпрома» на уровне 5 млрд. куб. м., передает пресс-служба НАКа.

Напомним, в 2009 году экс-премьер-министр Юлия Тимошенко подписала газовый контракт с «Газпромом», по которому Украина обязалась ежегодно закупать в России 52 млрд. куб. м. При этом для украинской стороны вводился принцип «бери или плати». Также Тимошенко инициировала поднятие контрактных цен на газ для Украины со 120 до 485 долл за тыс. куб. м.

«НАК «Нафтогаз Украины» добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа… Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1,8 млрд дол. на закупке газа, приобретенного в 2014—2015 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что арбитражный суд признал недействительными «кабальные» положения контракта, приведя его в соответствие с рыночными европейскими стандартами.

«Нафтогаз оценивает общий положительный эффект решений арбитража более чем в 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа. Нафтогаз требует до 16 млрд долл. в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года», — информирует НАК.

В свою очередь, Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленный газ, говорится в пресс-релизе «Газпрома».

"Несмотря на звучавшие ранее заявления «Нафтогаза Украины», арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по апрель 2014 года в сумме около $14 млрд.

«Таким образом, основываясь на выводах отдельного решения от 31 мая, арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК «Нафтогаз Украины»: уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки, ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа», — пояснили в «Газпроме».

Как сообщалось, 22 декабря компания «Нафтогаз» в Твиттере сообщил, что Стокгольмский арбитраж согласился с требованиями к «Газпрому» о снижении цены на газ. В частности, арбитраж принял решение снизить цену на природный газ для «Нафтогаза», который украинская компания закупала у российского «Газпрома».

Речь идет не о всех поставках, а только о II квартале 2014 года. Так, цена на газ за указанный период была переведена с контрактных значений на рыночные и составила $352 за 1 тыс. кубометров газа против первоначальных $485 за 1 тыс. кубометров газа. Таким образом, цена на газ за период апрель-июнь 2014 года была снижена на 27,4%.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «Бери и плати» на сумму $56 млрд в 2012—2017 годах, в связи с чем и была пересмотрена цена на газ во II квартале 2014 года.

Напомним, между «Газпромом» и «Нафтогазом» продолжаются тяжбы по вопросу о цене на газ. «Нафтогаз» подал против российской компании два иска: о транзите газа в ЕС через Украину и о купле-продаже российского газа.